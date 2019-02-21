Генпрокурор: начинается посевная — вот это главная работа прокурора

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк в эфире беларусского телевидения рассказал о подробностях разговора у президента. Вчера прошла рабочая встреча с Александром Лукашенко.









Скриншот эфира БТ-1





Президент поручил Александру Конюку подключиться к подготовке совещания с силовыми ведомствами. Также речь шла о лыжном спорте и надзорной деятельности прокуратуры. По словам Александра Конюка, на первый план все больше в деятельности прокуратуры выходит экономика.





«Мы пересмотрели критерии оценки деятельности прокуратуры. Все больше на первый план выходит экономика и сельское хозяйство. Без этого не обойтись. Прокуроры все больше нацелены на это. Сейчас начинается посевная — вот это главная работа прокурора. Для этого мы стремимся освободить прокурора от ненужной бумажной работы. Это неправильно, такого не должно быть. К сожалению, есть у нас этот недостаток, мы хотим от него избавиться. Начинается посевная, начинается уборочная — место прокурора там: посмотреть, как действует машино-тракторный парк, не воруют ли топливо, какой учет бухгалтерский в колхозах и других агропромышленных объединениях — вот работа», — сказал Александр Конюк.









Он подчеркнул, что прокурору должен заниматься работой на земле.





«Прокурор должен заниматься работой на земле, а не какие-то отвлеченные документы, бумаги. Надо воспринимать нас более креативно. Мы занимаемся не только тем, что вносим вместе с судом, помогаем в правосудии, участвуем в правосудии. Мы все больше и больше уделяем внимания именно таким житейским вопросам: посевная, уборка, строительство — вот сейчас еще очень интересная тема и важная. Это те дома, которые недостроены, недовнесли деньги», — добавил Александр Конюк.