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БАТЭ в евросезоне-2018/19 заработал более €10 миллионов

22.02.2019 08:43 — Разное | Партизан  
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Чемпионы Беларуси завершили участие в Лиге Европы.

БАТЭ в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы проиграл «Арсеналу» (0:3, первая игра 1:0) и завершил выступление в еврокубках.

Борисовчане получат 500 тысяч евро от УЕФА за участие на этой стадии Лиги Европы.

Всего в евросезоне желто-синие заработали 10,6 млн евро, передает «Трибуна».

Интересно, что евросезоне-2017/18 чемпионы Беларуси заработали всего 4,2 млн евро.

 
 
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Чемпионы Беларуси завершили участие в Лиге Европы.
 
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