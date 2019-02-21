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Глубокского журналиста за сотрудничество с «Белсатом» оштрафовали на 900 рублей

22.02.2019 08:35 — Разное | Партизан  
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Поводом стал репортаж о памятнике в честь столетия комсомола.


Журналист распечатал квитанцию об оплате предыдущего штрафа размером 1,6х1,8 м и отнес его в суд

Дело Дмитрия Лупача рассматривали в суде Глубокского района, передает «Белсат».

В конце прошлого года журналист сделал сюжет о том, что в Глубоком поставили памятник комсомолу.

Милиционеры завели административное дело. По этому поводу они опросили двух свидетелей: Светлану Полидавец и Елену Майорову. Эти женщины участвовали в опросе. На суд появилась только Светлана Полидавец, Елена Майорова не пришла, сославшись на болезнь.

В начале судебного заседания Дмитрий попросил вести его на белорусском языке, поскольку именно в этот день, 21 февраля, отмечается День родного языка. Судья ходатайство не удовлетворил, сославшись на то, что в Беларуси два государственных языка. Не позволил он и делать фотоснимки.


Свидетель Светлана Полидавец, работающая учительницей, сказала суду, что больше не будет давать никаких интервью журналистам, чтобы не иметь проблем.

Дмитрий Лупач сказал, что не считает себя виновным. Тем не менее, судья Андрей Тарасевич наказал журналиста штрафом в 35 базовых величин, что составляет 892 рубля 50 копеек.

Это первый суд над журналистом, который проходил в 2019 году. В прошлом году Дмитрия судили девять раз.


 
 
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Поводом стал репортаж о памятнике в честь столетия комсомола.
 
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