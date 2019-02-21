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РБК: Беларусь нашла вариант компенсации потерь из-за налогового маневра

22.02.2019 08:32 — Разное | Партизан  
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Беларусь нашла вариант частичной компенсации потерь из-за налогового маневра в нефтяной отрасли в России, пишет РБК.


Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В прошлом году наша страна стала реэкспортером российского угля в Украину. Как свидетельствуют данные Белстата, в 2018-м на экспорт ушло 854 тысячи тонн угля — в пять раз больше, чем было в 2017 году. Поставки в Украину выросли с 0,6 тысячи тонн до 588,5 тысячи тонн.

Отмечается, что в прошлом году импорт угля увеличился вдвое. Из 1,6 млн тонн 1,2 млн тонн были привезены из России.

Власти Беларуси безуспешно пытаются получить от России компенсацию за российский налоговый маневр. По словам Александра Лукашенко, потери белорусского бюджета с 2015-го составили 3,6 млрд долларов, к 2025 году они могут вырасти до 10,6 млрд долларов.


В прошлом году стало известно, что уголь из Донбасса с попадает в Польшу через Беларусь. Но наша страна в этой логистической схеме — только транзитная территория.

 
 
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Беларусь нашла вариант частичной компенсации потерь из-за налогового маневра в нефтяной отрасли в России, пишет РБК.
 
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