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Министр обороны: Отсрочка от армии будет даваться только один раз
В программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ министр обороны Андрей Равков заявил, что скоро отсрочку от службы в армии можно будет получить только один раз.
«Отсрочку для образования он имеет право получить только один раз. В 18 лет поступил в вуз, получил отсрочку. Все, он отучился там, и после учебы идет служить», – заявил министр обороны Беларуси.
Ранее Андрей Равков сообщил, что Минобороны регулярно отслеживает настроения молодых людей и проводит анкетирование среди тех, кто отслужил. Из опросов якобы следует, что 84% считают, что «армия дала им только положительные эмоции».
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В программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ министр обороны Андрей Равков заявил, что скоро отсрочку от службы в армии можно будет получить только один...
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