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Юбилейный саммит «Восточного партнерства» может пройти в Минске

22.02.2019 08:23 — Разное | Партизан  
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С таким предложением выступает Беларусь.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь предлагает провести саммит «Восточного партнерства» в Минске в этом году и обсуждала эту идею с европейской стороной, сообщает svaboda.org.


Фото: МИД Беларуси 

«Мы хотим показать, что “Восточное партнерство” не направлено против каких-то третьих стран, которые не входят в эту инициативу», – заявил глава беларусского МИД.

Беларусь предложила провести саммит посвященный десятилетию инициативу в одной из шести стран, принимающих участие в программе, например, в Беларуси. По его словам, это предложение сейчас обсуждается.


«Мы считаем, что проекты и инициативы в рамках “Восточного партнерства” должны быть направлены не на дальнейшее усиление конфронтации и раскола в нашем регионе, а на сближение», – подчеркнул он.

 
Теги: Минск
 
 
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