Юбилейный саммит «Восточного партнерства» может пройти в Минске

svaboda.org . Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь предлагает провести саммит «Восточного партнерства» в Минске в этом году и обсуждала эту идею с европейской стороной, сообщает









Фото: МИД Беларуси





«Мы хотим показать, что “Восточное партнерство” не направлено против каких-то третьих стран, которые не входят в эту инициативу», – заявил глава беларусского МИД.





Беларусь предложила провести саммит посвященный десятилетию инициативу в одной из шести стран, принимающих участие в программе, например, в Беларуси. По его словам, это предложение сейчас обсуждается.









«Мы считаем, что проекты и инициативы в рамках “Восточного партнерства” должны быть направлены не на дальнейшее усиление конфронтации и раскола в нашем регионе, а на сближение», – подчеркнул он.