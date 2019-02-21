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Минобороны предупредило о движении техники в пятницу и на выходных
Продолжается комплексная проверка Вооруженных сил.
В Беларуси продолжается комплексная проверка Вооруженных сил. В ее рамках было призвано 1400 резервистов.
Фото: Минобороны
В пятницу и на выходных в рамках проверки продолжится перемещение военной техники в дорогам страны.
Минобороны
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Продолжается комплексная проверка Вооруженных сил.
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