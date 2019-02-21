Минобороны предупредило о движении техники в пятницу и на выходных

В Беларуси продолжается комплексная проверка Вооруженных сил. В ее рамках было призвано 1400 резервистов.









Фото: Минобороны





В пятницу и на выходных в рамках проверки продолжится перемещение военной техники в дорогам страны.





предупреждает водителей и жителей населенных пунктов быть внимательнее 22 февраля в Брестской, Минской и Могилевской областях. 23-24 февраля техника будет перемещаться по дорогам Минской и Витебской областей. Минобороныводителей и жителей населенных пунктов быть внимательнее 22 февраля в Брестской, Минской и Могилевской областях. 23-24 февраля техника будет перемещаться по дорогам Минской и Витебской областей.



