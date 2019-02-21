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Минобороны предупредило о движении техники в пятницу и на выходных

22.02.2019 08:19 — Разное | Партизан  
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Продолжается комплексная проверка Вооруженных сил.

В Беларуси продолжается комплексная проверка Вооруженных сил. В ее рамках было призвано 1400 резервистов.


Фото: Минобороны 

В пятницу и на выходных в рамках проверки продолжится перемещение военной техники в дорогам страны.

Минобороны предупреждает водителей и жителей населенных пунктов быть внимательнее 22 февраля в Брестской, Минской и Могилевской областях. 23-24 февраля техника будет перемещаться по дорогам Минской и Витебской областей.


 
 
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Продолжается комплексная проверка Вооруженных сил.
 
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