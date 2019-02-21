Правительство поставило послам задачи по экспорту

«Поручено обеспечить ежемесячное увеличение объемов экспорта товаров в процентах к аналогичному периоду 2018 года не ниже показателей, определенных в приложении к постановлению», — говорится в документе.





Ключевой показатель определяется как темп роста экспорта товаров — без учета нефти, нефтепродуктов, углеводородов, калийных и азотных удобрений.





Самые сложные задачи возложены на дипмиссии в Венесуэле и Нигерии: рост экспорта в эти страны должен составить 60% и 45% соответственно.









На 30% должны нарастить экспорт посольства в Аргентине и Украине. 15% прирост экспорта должно обеспечить посольство во Вьетнаме, а в Узбекистане — 8%. Перед посольством Беларуси в России стоит задача увеличить экспорт на 7%.





В большинстве случаев дипмиссиям поставлена задача нарастить экспорт на 3−5%.





Контроль за выполнением настоящего постановления возложен на Министерство иностранных дел.