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Обнаружен дневник Малиновского с объяснением причин поражений в начале ВОВ

22.02.2019 09:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Обнаружен дневник Малиновского с объяснением причин поражений в начале ВОВ
РИА Новости

Дневники маршала Советского Союза Родиона Малиновского с анализом причин поражений в начале Великой Отечественной войны нашли в Центральном архиве Минобороны, сообщает РИА Новости.

По словам исследовавшего дневник кандидата исторических наук Александра Ясакова, в мемуарах маршал пишет о неспособности части советского генералитета решать боевые задачи. По мнению историка, Малиновский связывает это «с низким профессиональным уровнем командного состава в целом, включая самого себя».

«Все командование на всех фронтах проходило этот этап, училось воевать, через поражения, страдания и кровь получало опыт, необходимый для завоевания. Иного пути в условиях 41-42 годов у нас просто не было», - цитирует исследователь Малиновского.

Как отмечает Ясаков, Малиновский считал, что Советская Армия в начале войны терпела поражения из-за плохой подготовки советских командиров, отсутствия у них опыта проведения операций армейского и фронтового масштаба.

 
 
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Полководец рассказывает в своих мемуарах об отсутствии у советских командиров опыта проведения армейских операций
 
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