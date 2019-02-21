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Обнаружен дневник Малиновского с объяснением причин поражений в начале ВОВ
22.02.2019 09:56 — Разное | Аргументы и факты
Дневники маршала Советского Союза Родиона Малиновского с анализом причин поражений в начале Великой Отечественной войны нашли в Центральном архиве Минобороны, сообщает
По словам исследовавшего дневник кандидата исторических наук Александра Ясакова, в мемуарах маршал пишет о неспособности части советского генералитета решать боевые задачи. По мнению историка, Малиновский связывает это «с низким профессиональным уровнем командного состава в целом, включая самого себя».
«Все командование на всех фронтах проходило этот этап, училось воевать, через поражения, страдания и кровь получало опыт, необходимый для завоевания. Иного пути в условиях 41-42 годов у нас просто не было», - цитирует исследователь Малиновского.
Как отмечает Ясаков, Малиновский считал, что Советская Армия в начале войны терпела поражения из-за плохой подготовки советских командиров, отсутствия у них опыта проведения операций армейского и фронтового масштаба.
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Полководец рассказывает в своих мемуарах об отсутствии у советских командиров опыта проведения армейских операций
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