﻿ «Длинные» депозиты в валюте заманивают растущими ставками. Куда нести «заначку»?. 21.by
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«Длинные» депозиты в валюте заманивают растущими ставками. Куда нести «заначку»?

22.02.2019 10:00 — Разное | Tut.by  
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Прошлый год завершился весьма неоднозначным поведением ставок в сегменте «длинных» депозитов в валюте. Сегодня у FINANCE.TUT.BY хорошие новости: почти по всем валютам, почти во всех банках ставки начали расти.

Вклады в долларах


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Итак, в сегмент долларовых депозитов ставку подняли почти все банки: самое маленькое увеличение 0,1% (Франсабанк), самое большое — 0,8% годовых (БПС-Сбербанк). Лишь РРБ-Банк сократил ставку по вкладу на 2 года на 0,7% годовых.

В итоге, сейчас самая высокая ставка по вкладам в долларах 3,5% годовых — как по вкладу на 2 года, так и по вкладу на 3 года.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

ВТБ Банк (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

3,2% / 3,4%

Идея Банк

Валютный онлайн 24 плюс

2 года

2,7%

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

Технобанк

Новый

2 года

2,3%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

2,3%

РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

1%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца

3,5%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

36 месяцев

3,5%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

1,8% / 2,3%

Белагропромбанк

Максимум плюс

2 года

3,1%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

2,7%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2,25%

Беларусбанк

Классик

3 года

2,05%

Банк БелВЭБ

Персональный

2 года

3,25%

Белгазпроманк

Стабильный

3 года

2,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

3,25% / 3,5%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

751−1000 дней

2,8%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

3,25%

Банк Решение

Online-решение

2 года

2,8%

Банк Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

3,25% / 2,7%

Паритетбанк

Капитал

2 года

3,25%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

1,5%

Франсабанк

Верный расчет ПЛЮС

2 года

2,8%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

3,2%

Банк, вклад

Срок, ставка

ВТБ Банк (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

3,2% / 3,4%

Идея Банк

Валютный онлайн 24 плюс

2 года

2,7%

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

Технобанк

Новый

2 года

2,3%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

2,3%

РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

1%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца

3,5%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

36 месяцев

3,5%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

1,8% / 2,3%

Белагропромбанк

Максимум плюс

2 года

3,1%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

2,7%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2,25%

Беларусбанк

Классик

3 года

2,05%

Банк БелВЭБ

Персональный

2 года

3,25%

Белгазпроманк

Стабильный

3 года

2,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

3,25% / 3,5%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

751−1000 дней

2,8%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

3,25%

Банк Решение

Online-решение

2 года

2,8%

Банк Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

3,25% / 2,7%

Паритетбанк

Капитал

2 года

3,25%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

1,5%

Франсабанк

Верный расчет ПЛЮС

2 года

2,8%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

3,2%
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Вклады в евро


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Здесь не так много банков, поднявших ставки, но рассказать есть о чем. Подросли ставки в 5 банках, при этом самый заметный рост — сразу на 1,2% годовых — по депозиту на два года в БТА Банке. Кроме того, в сегменте евро появился новичок: депозит на два года можно открыть в Банке ВТБ (Беларусь).

В итоге, максимальная ставка по вкладам в евро: вклад на 2 года — 2,2% годовых, вклад на 3 года — 2,0% годовых.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

ВТБ Банк (Беларусь)

Окно возможностей

2 года

1%

ВТБ Банк (Беларусь)

Окно возможностей

3 года

1,1%

Идея Банк

Валютный онлайн 24 плюс

2 года

2%

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

Технобанк

Новый

2 года

1%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

1%

РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

1%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца

0,5%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

36 месяцев

0,5%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

0,15%

Белагропромбанк

Максимум плюс

2 года

1,8%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

1,8%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Беларусбанк

Классик

3 года

1,8%

Банк БелВЭБ

Персональный

2 года

2,1%

Белгазпромбанк

Стабильный

3 года

1,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

1,7% / 1,9%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

2%

Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

1,0% / 2,0%

Паритетбанк

Капитал

2 года

1,7%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

0,5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

1,5%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

2,2%

Банк, вклад

Срок, ставка

ВТБ Банк (Беларусь)

Окно возможностей

2 года

1%

ВТБ Банк (Беларусь)

Окно возможностей

3 года

1,1%

Идея Банк

Валютный онлайн 24 плюс

2 года

2%

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

Технобанк

Новый

2 года

1%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

1%

РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

1%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца

0,5%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

36 месяцев

0,5%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

0,15%

Белагропромбанк

Максимум плюс

2 года

1,8%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

1,8%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Беларусбанк

Классик

3 года

1,8%

Банк БелВЭБ

Персональный

2 года

2,1%

Белгазпромбанк

Стабильный

3 года

1,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

1,7% / 1,9%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

2%

Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

1,0% / 2,0%

Паритетбанк

Капитал

2 года

1,7%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

0,5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

1,5%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

2,2%

Вклады в российских рублях


Фото: Pixabay.com

Российский рубль продолжает вести себя неспокойно, но ставки изменяются лишь на пользу вкладчикам. При чем, динамика роста ставок в каждого банка своя. Например, На 0,25% годовых поднял ставку Беларусбанк и Белгазпромбанк увеличили ставки по «длинным» вкладам на 0,25% годовых, а Банк БелВЭБ сразу на 3,8%, Банк Дабрабыт — на 2,1% годовых.

Кроме того, Белорусский народный банк убрал из своей линейки депозит в российских рублях на 3 года, а Банк ВТБ (Беларусь) — наоборот, добавил новое предложение сроком на два года.

Самая высокая ставка в данном сегменте — 7,6% годовых по вкладу на 2 года и 8,25% годовых по вкладу на 3 года.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

ВТБ Банк (Беларусь)

Окно возможностей

2 года

6,9%

ВТБ Банк (Беларусь)

Окно возможностей

3 года

7%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца

7,25%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

5,85%

Белагропромбанк

Максимум

2 года

7,5%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

6,5%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

8,25%

Беларусбанк

Классик

3 года

5,25%

Банк БелВЭБ

Персональный

2 года

6,8%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

5,25%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

7% / 7%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

501−1000 дней

6,1−6,3%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

6,6%

Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

7,6% / 5,5%

Паритетбанк

Капитал

2 года

7,2%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

6,5%

Банк, вклад

Срок, ставка

ВТБ Банк (Беларусь)

Окно возможностей

2 года

6,9%

ВТБ Банк (Беларусь)

Окно возможностей

3 года

7%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца

7,25%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

5,85%

Белагропромбанк

Максимум

2 года

7,5%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

6,5%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

8,25%

Беларусбанк

Классик

3 года

5,25%

Банк БелВЭБ

Персональный

2 года

6,8%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

5,25%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

7% / 7%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

501−1000 дней

6,1−6,3%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

6,6%

Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

7,6% / 5,5%

Паритетбанк

Капитал

2 года

7,2%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

6,5%

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

 
 
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Сегодня у FINANCE.TUT.BY хорошие новости: почти по всем валютам, почти во всех банках ставки начали расти.
 
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