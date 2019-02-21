«Длинные» депозиты в валюте заманивают растущими ставками. Куда нести «заначку»?

Прошлый год завершился весьма неоднозначным поведением ставок в сегменте «длинных» депозитов в валюте. Сегодня у FINANCE.TUT.BY хорошие новости: почти по всем валютам, почти во всех банках ставки начали расти.
Вклады в долларах
Итак, в сегмент долларовых депозитов ставку подняли почти все банки: самое маленькое увеличение 0,1% (Франсабанк), самое большое — 0,8% годовых (БПС-Сбербанк). Лишь РРБ-Банк сократил ставку по вкладу на 2 года на 0,7% годовых.
В итоге, сейчас самая высокая ставка по вкладам в долларах 3,5% годовых — как по вкладу на 2 года, так и по вкладу на 3 года.
Здесь не так много банков, поднявших ставки, но рассказать есть о чем. Подросли ставки в 5 банках, при этом самый заметный рост — сразу на 1,2% годовых — по депозиту на два года в БТА Банке. Кроме того, в сегменте евро появился новичок: депозит на два года можно открыть в Банке ВТБ (Беларусь).
В итоге, максимальная ставка по вкладам в евро: вклад на 2 года — 2,2% годовых, вклад на 3 года — 2,0% годовых.
Банк
Вклад
Срок
Ставка
ВТБ Банк (Беларусь)
Окно возможностей
2 года
1%
ВТБ Банк (Беларусь)
Окно возможностей
3 года
1,1%
Идея Банк
Валютный онлайн 24 плюс
2 года
2%
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
Технобанк
Новый
2 года
1%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
1%
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
1%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 месяца
0,5%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
36 месяцев
0,5%
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
0,15%
Белагропромбанк
Максимум плюс
2 года
1,8%
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
1,8%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Беларусбанк
Классик
3 года
1,8%
Банк БелВЭБ
Персональный
2 года
2,1%
Белгазпромбанк
Стабильный
3 года
1,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
1,7% / 1,9%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
2%
Дабрабыт
Капитальный
2 / 3 года
1,0% / 2,0%
Паритетбанк
Капитал
2 года
1,7%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
0,5%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
1,5%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
2,2%
Банк, вклад
Срок, ставка
ВТБ Банк (Беларусь)
Окно возможностей
2 года
1%
ВТБ Банк (Беларусь)
Окно возможностей
3 года
1,1%
Идея Банк
Валютный онлайн 24 плюс
2 года
2%
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
Технобанк
Новый
2 года
1%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
1%
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
1%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 месяца
0,5%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
36 месяцев
0,5%
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
0,15%
Белагропромбанк
Максимум плюс
2 года
1,8%
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
1,8%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Беларусбанк
Классик
3 года
1,8%
Банк БелВЭБ
Персональный
2 года
2,1%
Белгазпромбанк
Стабильный
3 года
1,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
1,7% / 1,9%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
2%
Дабрабыт
Капитальный
2 / 3 года
1,0% / 2,0%
Паритетбанк
Капитал
2 года
1,7%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
0,5%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
1,5%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
2,2%
Вклады в российских рублях
Российский рубль продолжает вести себя неспокойно, но ставки изменяются лишь на пользу вкладчикам. При чем, динамика роста ставок в каждого банка своя. Например, На 0,25% годовых поднял ставку Беларусбанк и Белгазпромбанк увеличили ставки по «длинным» вкладам на 0,25% годовых, а Банк БелВЭБ сразу на 3,8%, Банк Дабрабыт — на 2,1% годовых.
Кроме того, Белорусский народный банк убрал из своей линейки депозит в российских рублях на 3 года, а Банк ВТБ (Беларусь) — наоборот, добавил новое предложение сроком на два года.
Самая высокая ставка в данном сегменте — 7,6% годовых по вкладу на 2 года и 8,25% годовых по вкладу на 3 года.