«Длинные» депозиты в валюте заманивают растущими ставками. Куда нести «заначку»?

Прошлый год завершился весьма неоднозначным поведением ставок в сегменте «длинных» депозитов в валюте. Сегодня у FINANCE.TUT.BY хорошие новости: почти по всем валютам, почти во всех банках ставки начали расти.

Вклады в долларах



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Итак, в сегмент долларовых депозитов ставку подняли почти все банки: самое маленькое увеличение 0,1% (Франсабанк), самое большое — 0,8% годовых (БПС-Сбербанк). Лишь РРБ-Банк сократил ставку по вкладу на 2 года на 0,7% годовых.

В итоге, сейчас самая высокая ставка по вкладам в долларах 3,5% годовых — как по вкладу на 2 года, так и по вкладу на 3 года.

Банк Вклад Срок Ставка ВТБ Банк (Беларусь) Окно возможностей

2 / 3 года 3,2% / 3,4% Идея Банк Валютный онлайн 24 плюс

2 года 2,7% МТБанк Актуальный

2 года 0,5% Технобанк Новый

2 года 2,3% РРБ-Банк Европейский

2 года 2,3% РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца 3,5% Белорусский народный банк Лучшее будущее

36 месяцев 3,5% Альфа-Банк Альфа-Фикс 2 / 3 года 1,8% / 2,3% Белагропромбанк Максимум плюс 2 года 3,1% Белагропромбанк Стандарт 3 года 2,7% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 2,25% Беларусбанк Классик 3 года 2,05% Банк БелВЭБ Персональный 2 года 3,25% Белгазпроманк Стабильный 3 года 2,5% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 3,25% / 3,5% БПС-Сбербанк Сохраняй 751−1000 дней 2,8% БТА Банк БТА Профит 2 года 3,25% Банк Решение Online-решение 2 года 2,8% Банк Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 3,25% / 2,7% Паритетбанк Капитал 2 года 3,25% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 1,5% Франсабанк Верный расчет ПЛЮС 2 года 2,8% Цептербанк Цептер Соната 2 года 3,2%

Банк, вклад Срок, ставка ВТБ Банк (Беларусь) Окно возможностей

2 / 3 года 3,2% / 3,4% Идея Банк Валютный онлайн 24 плюс

2 года 2,7% МТБанк Актуальный

2 года 0,5% Технобанк Новый

2 года 2,3% РРБ-Банк Европейский

2 года 2,3% РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца 3,5% Белорусский народный банк Лучшее будущее

36 месяцев 3,5% Альфа-Банк Альфа-Фикс 2 / 3 года 1,8% / 2,3% Белагропромбанк Максимум плюс 2 года 3,1% Белагропромбанк Стандарт 3 года 2,7% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 2,25% Беларусбанк Классик 3 года 2,05% Банк БелВЭБ Персональный 2 года 3,25% Белгазпроманк Стабильный 3 года 2,5% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 3,25% / 3,5% БПС-Сбербанк Сохраняй 751−1000 дней 2,8% БТА Банк БТА Профит 2 года 3,25% Банк Решение Online-решение 2 года 2,8% Банк Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 3,25% / 2,7% Паритетбанк Капитал 2 года 3,25% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 1,5% Франсабанк Верный расчет ПЛЮС 2 года 2,8% Цептербанк Цептер Соната 2 года 3,2%

Вклады в евро



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Здесь не так много банков, поднявших ставки, но рассказать есть о чем. Подросли ставки в 5 банках, при этом самый заметный рост — сразу на 1,2% годовых — по депозиту на два года в БТА Банке. Кроме того, в сегменте евро появился новичок: депозит на два года можно открыть в Банке ВТБ (Беларусь).

В итоге, максимальная ставка по вкладам в евро: вклад на 2 года — 2,2% годовых, вклад на 3 года — 2,0% годовых.

Банк Вклад Срок Ставка ВТБ Банк (Беларусь) Окно возможностей

2 года 1% ВТБ Банк (Беларусь) Окно возможностей

3 года 1,1% Идея Банк Валютный онлайн 24 плюс

2 года 2% МТБанк Актуальный 2 года 0,5% Технобанк Новый

2 года 1% РРБ-Банк Европейский

2 года 1% РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца 0,5% Белорусский народный банк Лучшее будущее

36 месяцев 0,5% Альфа-Банк Альфа-Фикс 2 / 3 года 0,15% Белагропромбанк Максимум плюс 2 года 1,8% Белагропромбанк Стандарт 3 года 1,8% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 2% Беларусбанк Классик 3 года 1,8% Банк БелВЭБ Персональный 2 года 2,1% Белгазпромбанк Стабильный 3 года 1,5% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 1,7% / 1,9% БТА Банк БТА Профит 2 года 2% Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 1,0% / 2,0% Паритетбанк Капитал 2 года 1,7% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 0,5% Франсабанк Верный расчет 2 года 1,5% Цептербанк Цептер Соната 2 года 2,2%

Банк, вклад Срок, ставка ВТБ Банк (Беларусь) Окно возможностей

2 года 1% ВТБ Банк (Беларусь) Окно возможностей

3 года 1,1% Идея Банк Валютный онлайн 24 плюс

2 года 2% МТБанк Актуальный 2 года 0,5% Технобанк Новый

2 года 1% РРБ-Банк Европейский

2 года 1% РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца 0,5% Белорусский народный банк Лучшее будущее

36 месяцев 0,5% Альфа-Банк Альфа-Фикс 2 / 3 года 0,15% Белагропромбанк Максимум плюс 2 года 1,8% Белагропромбанк Стандарт 3 года 1,8% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 2% Беларусбанк Классик 3 года 1,8% Банк БелВЭБ Персональный 2 года 2,1% Белгазпромбанк Стабильный 3 года 1,5% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 1,7% / 1,9% БТА Банк БТА Профит 2 года 2% Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 1,0% / 2,0% Паритетбанк Капитал 2 года 1,7% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 0,5% Франсабанк Верный расчет 2 года 1,5% Цептербанк Цептер Соната 2 года 2,2%

Вклады в российских рублях



Фото: Pixabay.com

Российский рубль продолжает вести себя неспокойно, но ставки изменяются лишь на пользу вкладчикам. При чем, динамика роста ставок в каждого банка своя. Например, На 0,25% годовых поднял ставку Беларусбанк и Белгазпромбанк увеличили ставки по «длинным» вкладам на 0,25% годовых, а Банк БелВЭБ сразу на 3,8%, Банк Дабрабыт — на 2,1% годовых.

Кроме того, Белорусский народный банк убрал из своей линейки депозит в российских рублях на 3 года, а Банк ВТБ (Беларусь) — наоборот, добавил новое предложение сроком на два года.

Самая высокая ставка в данном сегменте — 7,6% годовых по вкладу на 2 года и 8,25% годовых по вкладу на 3 года.

Банк Вклад Срок Ставка ВТБ Банк (Беларусь) Окно возможностей

2 года 6,9% ВТБ Банк (Беларусь) Окно возможностей

3 года 7% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца 7,25% Альфа-Банк Альфа-Фикс 2 / 3 года 5,85% Белагропромбанк Максимум 2 года 7,5% Белагропромбанк Стандарт 3 года 6,5% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 8,25% Беларусбанк Классик 3 года 5,25% Банк БелВЭБ Персональный 2 года 6,8% Белгазпромбанк Стандарт 2 года 5,25% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 7% / 7% БПС-Сбербанк Сохраняй 501−1000 дней 6,1−6,3% БТА Банк БТА Профит 2 года 6,6% Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 7,6% / 5,5% Паритетбанк Капитал 2 года 7,2% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 5% Франсабанк Верный расчет 2 года 6,5%

Банк, вклад Срок, ставка ВТБ Банк (Беларусь) Окно возможностей 2 года 6,9% ВТБ Банк (Беларусь) Окно возможностей 3 года 7% Белорусский народный банк Лучшее будущее 24 месяца 7,25% Альфа-Банк Альфа-Фикс 2 / 3 года 5,85% Белагропромбанк Максимум 2 года 7,5% Белагропромбанк Стандарт 3 года 6,5% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 8,25% Беларусбанк Классик 3 года 5,25% Банк БелВЭБ Персональный 2 года 6,8% Белгазпромбанк Стандарт 2 года 5,25% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 7% / 7% БПС-Сбербанк Сохраняй 501−1000 дней 6,1−6,3% БТА Банк БТА Профит 2 года 6,6% Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 7,6% / 5,5% Паритетбанк Капитал 2 года 7,2% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 5% Франсабанк Верный расчет 2 года 6,5%

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