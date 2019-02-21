ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни

22.02.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни

Местечко Радунь когда-то было центром европейской еврейской духовной и культурной жизни. Здесь действовала иешива — учебное заведение, которое создал выдающийся раввин и философ Хафец Хаим. Он похоронен в Радуни, его могила стала местом паломничества евреев со всего мира.


Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни

21 февраля сюда прибыли около 150 представителей еврейской нации. Именно здесь, где когда-то свои учения преподавал Хафец Хаим, прошла встреча с раввином Раби Меир Розенбаумом.


Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни


Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни

— Хафец Хаим — значимая фигура для всех. Евреи почитают его независимо от принадлежности к тому или иному течению в иудаизме. Поэтому в религиозной среде Израиля большая заинтересованность в осуществлении проекта по созданию в городском поселке еврейского туристического центра, — рассказал бизнесмен Авраам Саси. — И сегодняшняя церемония закладки краеугольного камня ознаменует начало строительства туркомплекса.


Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни

— Мы рады плодотворному сотрудничеству с Вами, — поприветствовал инвестора председатель Вороновского райисполкома Николай Розум. — Реализация подобных проектов способствует не только развитию поклонного туризма, но и положительно сказывается на имидже региона.


Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни


Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местечко Радунь когда-то было центром европейской еврейской духовной и культурной жизни. Здесь действовала иешива — учебное заведение, которое создал выдающийся...
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержаны несколько должностных лиц "Белтаможсервиса" - Конюк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика