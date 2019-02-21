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Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
22.02.2019 — Разное | Вороновская газета
Местечко Радунь когда-то было центром европейской еврейской духовной и культурной жизни. Здесь действовала иешива — учебное заведение, которое создал выдающийся раввин и философ Хафец Хаим. Он похоронен в Радуни, его могила стала местом паломничества евреев со всего мира.
21 февраля сюда прибыли около 150 представителей еврейской нации. Именно здесь, где когда-то свои учения преподавал Хафец Хаим, прошла встреча с раввином Раби Меир Розенбаумом.
— Хафец Хаим — значимая фигура для всех. Евреи почитают его независимо от принадлежности к тому или иному течению в иудаизме. Поэтому в религиозной среде Израиля большая заинтересованность в осуществлении проекта по созданию в городском поселке еврейского туристического центра, — рассказал бизнесмен Авраам Саси. — И сегодняшняя церемония закладки краеугольного камня ознаменует начало строительства туркомплекса.
— Мы рады плодотворному сотрудничеству с Вами, — поприветствовал инвестора председатель Вороновского райисполкома Николай Розум. — Реализация подобных проектов способствует не только развитию поклонного туризма, но и положительно сказывается на имидже региона.
Галина ШЛЕМПО.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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Вчера на Вороновщине состоялась церемония закладки краеугольного камня в ознаменование начала строительства туристического комплекса для еврейских паломников в Радуни
Местечко Радунь когда-то было центром европейской еврейской духовной и культурной жизни. Здесь действовала иешива — учебное заведение, которое создал выдающийся...
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