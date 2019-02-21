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Задержаны несколько должностных лиц "Белтаможсервиса" - Конюк

22.02.2019 10:11 — Разное | БелТА  
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Задержаны несколько должностных лиц "Белтаможсервиса" - Конюк
Александр Конюк

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны несколько должностных лиц РУП "Белтаможсервис", идет проверка. Об этом сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, генеральный прокурор Александр Конюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Генпрокурор подтвердил факт задержания. "Да, были проблемы. Мы задержали несколько лиц. Надо разобраться", - сказал он, отметив, что речь идет о должностных лицах.

"Есть такая тема с "Белтаможсервисом". Нужно время, чтобы детально во всем, во всей ситуации разобраться", - добавил Александр Конюк.

Генеральный прокурор не стал раскрывать подробностей, пояснив, что предпочитает не давать комментариев по находящимся в производстве делам. "Бывают всякие ситуации, а это люди. Мы перед ними ответственны даже за ту информацию, которую даем", - отметил он. Акцент на этом делает и Президент Александр Лукашенко. Как сообщалось, принимая накануне руководителей Генпрокуратуры и Следственного комитета, глава государства предостерег правоохранителей от раскрытия уголовных дел путем привлечения к ответственности невиновных людей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны несколько должностных лиц РУП "Белтаможсервис", идет проверка. Об этом сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистов,...
 
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