Сегодня, в 15.00, в районном центре культуры состоится праздничный концерт «Во славу Отечества, или Высший пилотаж», посвященный Дню защитников Отечества.
Вход свободный.
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Состоится праздничный концерт «Во славу Отечества, или Высший пилотаж»
22.02.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
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Сегодня, в 15.00, в районном центре культуры состоится праздничный концерт «Во славу Отечества, или Высший пилотаж», посвященный Дню защитников Отечества.
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