Состоятся приемы граждан и «прямые телефонные линии»

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В субботу, 23 февраля, с 9.00 до 12.00, по тел. 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с председателем Несвижского районного исполнительного комитета Александ-ром Зиновьевичем ЛОМСКИМ.

23 февраля, с 9.00 до 12.00, «прямую телефонную линию» по тел. 8-017-500-41-60 проведет заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Иван Станиславович МАРКЕВИЧ.

26 февраля, с 15.00 до 17.00, в ООО «Несвижский завод детского питания» выездной прием граждан и представителей юридических лиц проведет Иван Станиславович МАРКЕВИЧ, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета.

Предварительная запись по телефону 5-91-94.

В среду, 27 февраля, с 11.00 до 13.00 в Городейском поселковом исполнительном комитете прием граждан будет проводить судебный исполнитель отдела принудительного исполнения Несвижского района Наталья Александровна ЖИЛКО.

28 февраля в Несвижском районном объединении профсоюзов по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 4, с 10.00 до 14.00 состоится профсоюзный прием граждан главным специалистом управления правового обеспечения главного управления юридической работы и правового обеспечения аппарата совета ФПБ Ольгой Игоревной АНДРЕЕВОЙ по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений.

Контактный телефон — 8-01770-2-24-62.