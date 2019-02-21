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В Несвижской центральной районной библиотеке имени Павла Пронузо пройдет  портретное интервью «Судьба человека»

22.02.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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26 февраля в 14.00 в конференц-зале Несвижской центральной районной библиотеки имени Павла Пронузо пройдет  портретное интервью «Судьба человека» с участием епископа Слуцкого и Солигорского Антония.

 


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26 февраля в 14.00 в конференц-зале Несвижской центральной районной библиотеки имени Павла Пронузо пройдет  портретное интервью «Судьба человека» с участием
 
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