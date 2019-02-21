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Учащиеся Павловичской СШ им.Г.А.Худолеева изучают историю родного края в школьном музее боевой славы

22.02.2019 — Разное | Кировец  
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Учащиеся Павловичской СШ им.Г.А.Худолеева изучают историю родного края в школьном музее боевой славы

Музей боевой славы в Павловичской СШ им.Г.А.Худолеева был открыт 24 октября 1975 года. У истоков его основания стояли участник Великой Отечественной войны Юрий Кириллович Числов и учитель истории Петр Васильевич Клепча.
Экспозиция музея включает в себя следующие разделы: «Нападение фашистской Германии на СССР»; «Они сражались за Родину» (представлен фотографиями участников Великой Отечественной войны, проживавших на территории Павловичского сельсовета), фрагменты вооружения времен Великой Отечественной войны: боеприпасы, солдатские каски, гильзы); «Партизанское движение в Белоруссии» (о вкладе партизан в победу над немецко-фашистскими захватчиками, о боевых действиях в тылу врага, о всенародном характере борьбы); «Они освобождали д.Павловичи» (посвящен ветеранам 108-й стрелковой Бобруйской ордена Ленина Краснознаменной дивизии, освобождавшей деревню Павловичи в 1944 году); «Воины-интернационалисты» (о воинах-интернационалистах — уроженцах Павловичского сельсовета, принимавших участие в афганской войне. На стенде — фотографии земляков-афганцев); «Герои Советского Союза — наши земляки» (о Героях Советского Союза — уроженцах Кировского района: К.П.Добровольском, Ф.П.Никитине, А.М.Рабцевиче, А.И.Мельникове); отдельная экспозиция посвящена Герою Советского Союза Григорию Александровичу Худолееву, чье имя носит наше учреждение образования); «Разгром фашист­ской Германии» (об историческом и мировом значении победы СССР в Великой Отечественной войне).
Поисковая работа стала неотъемлемой частью работы музея боевой славы. Ребята изучают историю родного края, боевые подвиги односельчан, совершают походы по памятным местам воинских захоронений на территории Кировского района, собирают материал о малоизвестных страницах прошлого, пополняют экспозицию музея. В нашем музее собран большой фонд фотоматериа­лов. Хранится переписка с ветеранами 108-й стрелковой Бобруйской ордена Ленина Краснознаменной дивизии и их родственниками.
В целях привлечения учащихся к изучению истории боевого прошлого своего региона, малой родины в годы Великой Отечественной войны, популяризации региональных памятников Великой Отечественной войны, включение их в туристско-краеведческий маршрут руководителем и советом музея была разработана экскурсия «Навечно в памяти народной», которую и совершили осенью учащиеся нашего учреждения образования.
В ходе акции «Дети вой­ны» накоплен материал о детях — свидетелях войны жителей аг.Павловичи, д.Польковичи, аг.Барсуки, послуживший основой для съемок видеофильма «Дети войны», посвященного 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы в Великой Отечественной войне.
Проводится работа по благоустройству памятников на территории Павловичского сельсовета.
Совет музея принимает активное участие в республиканских акциях «Спасибо за Жизнь!», «Ветеран живет рядом», «Мы этой памяти верны», «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся!».
Материалы музея используются педагогами на уроках истории, классных часах, внеклассных мероприятиях.
Мы продолжаем собирать информацию об участниках событий Великой Отечественной войны и пополнять экспозиции нашего музея. Приглашаем принять участие всех заинтересованных лиц!
Людмила Кудаева, руководитель
музея боевой славы Павловичской СШ им.Г.А.Худолеева.

 
 
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Музей боевой славы в Павловичской СШ им.Г.А.Худолеева был открыт 24 октября 1975 года. У истоков его основания стояли участник Великой Отечественной войны...
 
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