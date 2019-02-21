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Стартовала экологическая эстафета-выставка «#экоэстафета2019»

22.02.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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На Минщине стартовала экологическая эстафета-выставка «#экоэстафета2019»

Целью мероприятия является развитие и поддержка экологических инициатив, формирование экологического сознания и мировоззрения, повышение экологической культуры, привлечение внимания общественности к решению экологических проблем.

Участниками экологической эстафеты-выставки являются учреждения общего среднего, дополнительного образования детей и молодежи Минщины.

В рамках экоэстафеты в учреждениях образования пройдут классные часы, экоуроки, тематические минутки на уроках, выставки, экологические мастер-классы, флешмобы, игры, субботники, акции, которые позволят учащимся, педагогам, родителям сделать свою школу или свой центр уютным и привлекательным.

Ряд мероприятий эстафеты состоятся в рамках Международного дня леса (21 марта) и Международного дня Земли (22 апреля). По итогам мероприятий учащиеся всех районов области и г. Жодино разработают «зеленую» эмблему своего района или города.

Итоги экоэстафеты будут подведены на областном форуме детских и молодежных инициатив, который пройдет в мае 2019 года. Результатом «#экоэстафеты2019» станет создание единой карты с «зелеными» эмблемами, разработанной учащимися Минщины.

Чтобы в период проведения мероприятий все желающие могли познакомиться с интересными событиями учреждения образования разместят свою информацию в Инстаграм, на своих официальных сайтах, а также управлений (отдела) по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов.

График проведения ТУТ.


 
Теги: знакомства
 
 
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На Минщине стартовала экологическая эстафета-выставка «#экоэстафета2019»
 
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