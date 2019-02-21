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Супероружие Путина может быть разработкой 27-летней давности
Подводный беспилотник «Посейдон» с ядерным оружием на борту, о котором говорил Путин в
В частности, говорится про специальное оборудование — газовые хроматографы — закупленные в интересах АО ЦКБ МТ «Рубин». Контракт датируется июнем 1992 года. Оборудование было необходимо для разработки системы стабилизации водно-химического и газового режима изделия 2М39.
Военный блог «Центра анализа стратегий и технологий»
«Посейдон» — опасное оружие. The National Interest утверждает, что мощности атомного заряда хватит для создания гигантской волны, способной смыть все города на побережье США. Некоторые СМИ назвали этот подводный беспилотник «оружием Судного дня».
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Упоминание о разработке есть на сайте Федеральной антимонопольной службы России.
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