ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Супероружие Путина может быть разработкой 27-летней давности

22.02.2019 10:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Подводный беспилотник «Посейдон» с ядерным оружием на борту, о котором говорил Путин в послании Федеральному собранию, разрабатывался, вероятно, еще при СССР. Упоминание о нем есть на сайте Федеральной антимонопольной службы России.

В частности, говорится про специальное оборудование — газовые хроматографы — закупленные в интересах АО ЦКБ МТ «Рубин». Контракт датируется июнем 1992 года. Оборудование было необходимо для разработки системы стабилизации водно-химического и газового режима изделия 2М39.

Военный блог «Центра анализа стратегий и технологий» уверен, что речь идет о системе «Посейдон», разработкой которой как раз и занимается ОАО «ЦКБ МТ «Рубин». Некоторое время это секретное оружие фигурировало под названием «Цефалопод» и «Статус-6».

«Посейдон» — опасное оружие. The National Interest утверждает, что мощности атомного заряда хватит для создания гигантской волны, способной смыть все города на побережье США. Некоторые СМИ назвали этот подводный беспилотник «оружием Судного дня».

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Упоминание о разработке есть на сайте Федеральной антимонопольной службы России.
 
Новости дня
Новости разные
 
По просьбе Путина: в России по примеру Грузии решили сажать воров в законе лишь за статус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика