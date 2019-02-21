Глава СК рассказал подробности убийства младенца из Серебрянки

Глава Следственного комитета рассказал о том, что дело об убийстве младенца в столичной Серебрянке оказалось более запутанным, чем казалось изначально.

Как заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич 21 февраля в программе «Разговор у президента» телеканала «Беларусь 1», по данному делу было задержано пять человек, в том числе родители ребнека, но сама ситуация остается непростой.

«Но там ситуация более запутанная. Я почему и назвал изначально эту ситуацию не как убийство, а как чрезвычайное происшествие.Там предстоит еще очень много работы для того, чтобы установить, от чего погиб ребенок. По крайней мере телесных повреждений на теле ребенка, связанных с падением с высоты, а именно с 11-го этажа, не имеется. То есть погиб он в силу других причин, и нам там еще надо будет очень детально во всем разобраться», - отметил он.

Носкевич также рассказал, что было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 по факту умышленного убийства.