Снаряд новейшего российского танка прошил лобовую броню танка Т-64

Новейший российский танк Т-90М «Прорыв-3» на полигоне в Кубинке поразил первым выстрелом Т-64. Оперенный бронебойный подкалиберный снаряд легко прошил лобовую броню танка-мишени. Видео стрельбы было снято телеканалом «Звезда».

Во время съемок также была показана экипажа работа внутри танка. Чтобы запечатлеть сам выстрел, использовалась высокоскоростная камера. Пока этот танк существует в единственном экземпляре.

«Прорыв-3» имеет новую модульную динамическую защиту, которая позволяет повысить уровень защищенности при действии современных средств поражения и обладает более высокой ремонтопригодностью. Установка системы электромагнитной защиты обеспечивает защиту от мин, оснащенных магнитометрическими взрывателями.