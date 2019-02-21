Киевское «Динамо», «Краснодар» и «Зенит» вышли в 1/8 финала Лиги Европы

Киевское «Динамо» под руководством бывшего тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича пробилось в 1/8 финала Лиги Европы. В следующую стадию шагнул и российский «Краснодар», за который играет белорусский защитник Александр Мартынович.



Фото: fcdynamo.kiev.ua

Отметим также выход в 1/8 финала питерского «Зенита». После выездного поражения в Турции самый богатый российский клуб сумел взять более убедительный реванш над «Фенербахче» на своем поле.

А вот донецкий «Шахтер» после домашней ничьей был крепко бит в гостях немецким «Айнтрахтом» и выбыл из Лиги Европы.

Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы

21 февраля

«Динамо» Киев (Украина) — «Олимпиакос» (Греция) — 1:0.

Первый матч — 2:2.

«Байер» (Германия) — «Краснодар» (Россия) — 1:1.

Первый матч — 0:0.

«Зенит» (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 3:1.

Первый матч — 0:1.

«Айнтрахт» (Германия) — «Шахтер» Донецк (Украина) — 4:1.

Первый матч — 2:2.

«Интер» (Италия) — Рапид (Австрия) — 4:0.

Первый матч — 1:0.

«Генк» (Бельгия) — «Славия» (Чехия) — 1:4.

Первый матч — 0:0.

«Челси» (Англия) — «Мальме» (Швеция) — 3:0.

Первый матч — 2:1.

«Бетис» (Испания) — «Ренн» (Франция) — 1:3.

Первый матч — 3:3.

«Бенфика» (Португалия) — «Галатасарай» (Турция) — 0:0.

Первый матч — 2:1.

«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Виктория» (Чехия) — 3:0.

Первый матч — 1:2.

«Зальцбург» (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия) — 4:0.

Первый матч — 1:2.

«Наполи» (Италия) — Цюрих (Швейцария) — 2:0.

Первый матч — 3:0.

«Валенсия» (Испания) — «Селтик» (Шотландия) — 1:0.

Первый матч — 2:0.

«Вильярреал» (Испания) — «Спортинг» (Португалия) — 1:1.

Первый матч — 1:0.

«Севилья» (Испания) — «Лацио» (Италия) — 2:0.

Первый матч — 1:0.

«Арсенал» (Англия) — БАТЭ (Беларусь) — 3:0 .

Первый матч — 0:1.

Таким образом, в 1/8 финала Лиги Европы вышли «Динамо» Киев, «Краснодар», «Зенит», «Айнтрахт», «Интер», «Славия», «Челси», «Ренн», «Бенфика», «Динамо» Загреб, «Зальцбург», «Наполи», «Валенсия», «Вильярреал», «Севилья», «Арсенал».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 22 февраля в Ньоне в 15.00 по минскому времени.

Матчи 1/8 финала пройдут 7 и 14 марта, четвертьфинальная стадия намечена на

11 и 18 апреля, полуфинальная — на 2 и 9 мая, финал состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку.