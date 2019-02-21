﻿ Киевское «Динамо», «Краснодар» и «Зенит» вышли в 1/8 финала Лиги Европы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Киевское «Динамо», «Краснодар» и «Зенит» вышли в 1/8 финала Лиги Европы

22.02.2019 10:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Киевское «Динамо» под руководством бывшего тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича пробилось в 1/8 финала Лиги Европы. В следующую стадию шагнул и российский «Краснодар», за который играет белорусский защитник Александр Мартынович.


Фото: fcdynamo.kiev.ua

Отметим также выход в 1/8 финала питерского «Зенита». После выездного поражения в Турции самый богатый российский клуб сумел взять более убедительный реванш над «Фенербахче» на своем поле.

А вот донецкий «Шахтер» после домашней ничьей был крепко бит в гостях немецким «Айнтрахтом» и выбыл из Лиги Европы.

Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы

21 февраля

«Динамо» Киев (Украина) — «Олимпиакос» (Греция) — 1:0.

Первый матч — 2:2.

«Байер» (Германия) — «Краснодар» (Россия) — 1:1.

Первый матч — 0:0.

«Зенит» (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 3:1.

Первый матч — 0:1.

«Айнтрахт» (Германия) — «Шахтер» Донецк (Украина) — 4:1.

Первый матч — 2:2.

«Интер» (Италия) — Рапид (Австрия) — 4:0.

Первый матч — 1:0.

«Генк» (Бельгия) — «Славия» (Чехия) — 1:4.

Первый матч — 0:0.

«Челси» (Англия) — «Мальме» (Швеция) — 3:0.

Первый матч — 2:1.

«Бетис» (Испания) — «Ренн» (Франция) — 1:3.

Первый матч — 3:3.

«Бенфика» (Португалия) — «Галатасарай» (Турция) — 0:0.

Первый матч — 2:1.

«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Виктория» (Чехия) — 3:0.

Первый матч — 1:2.

«Зальцбург» (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия) — 4:0.

Первый матч — 1:2.

«Наполи» (Италия) — Цюрих (Швейцария) — 2:0.

Первый матч — 3:0.

«Валенсия» (Испания) — «Селтик» (Шотландия) — 1:0.

Первый матч — 2:0.

«Вильярреал» (Испания) — «Спортинг» (Португалия) — 1:1.

Первый матч — 1:0.

«Севилья» (Испания) — «Лацио» (Италия) — 2:0.

Первый матч — 1:0.

«Арсенал» (Англия) — БАТЭ (Беларусь) — 3:0.

Первый матч — 0:1.

Таким образом, в 1/8 финала Лиги Европы вышли «Динамо» Киев, «Краснодар», «Зенит», «Айнтрахт», «Интер», «Славия», «Челси», «Ренн», «Бенфика», «Динамо» Загреб, «Зальцбург», «Наполи», «Валенсия», «Вильярреал», «Севилья», «Арсенал».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 22 февраля в Ньоне в 15.00 по минскому времени.

Матчи 1/8 финала пройдут 7 и 14 марта, четвертьфинальная стадия намечена на
11 и 18 апреля, полуфинальная — на 2 и 9 мая, финал состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Киевское «Динамо» под руководством бывшего тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича пробилось в 1/8 финала Лиги Европы. В следующую стадию шагнул и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему плакал Лукашенко?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика