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Киевское «Динамо», «Краснодар» и «Зенит» вышли в 1/8 финала Лиги Европы
Киевское «Динамо» под руководством бывшего тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича пробилось в 1/8 финала Лиги Европы. В следующую стадию шагнул и российский «Краснодар», за который играет белорусский защитник Александр Мартынович.
Отметим также выход в 1/8 финала питерского «Зенита». После выездного поражения в Турции самый богатый российский клуб сумел взять более убедительный реванш над «Фенербахче» на своем поле.
А вот донецкий «Шахтер» после домашней ничьей был крепко бит в гостях немецким «Айнтрахтом» и выбыл из Лиги Европы.
Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы
21 февраля
«Динамо» Киев (Украина) — «Олимпиакос» (Греция) — 1:0.
Первый матч — 2:2.
«Байер» (Германия) — «Краснодар» (Россия) — 1:1.
Первый матч — 0:0.
«Зенит» (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 3:1.
Первый матч — 0:1.
«Айнтрахт» (Германия) — «Шахтер» Донецк (Украина) — 4:1.
Первый матч — 2:2.
«Интер» (Италия) — Рапид (Австрия) — 4:0.
Первый матч — 1:0.
«Генк» (Бельгия) — «Славия» (Чехия) — 1:4.
Первый матч — 0:0.
«Челси» (Англия) — «Мальме» (Швеция) — 3:0.
Первый матч — 2:1.
«Бетис» (Испания) — «Ренн» (Франция) — 1:3.
Первый матч — 3:3.
«Бенфика» (Португалия) — «Галатасарай» (Турция) — 0:0.
Первый матч — 2:1.
«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Виктория» (Чехия) — 3:0.
Первый матч — 1:2.
«Зальцбург» (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия) — 4:0.
Первый матч — 1:2.
«Наполи» (Италия) — Цюрих (Швейцария) — 2:0.
Первый матч — 3:0.
«Валенсия» (Испания) — «Селтик» (Шотландия) — 1:0.
Первый матч — 2:0.
«Вильярреал» (Испания) — «Спортинг» (Португалия) — 1:1.
Первый матч — 1:0.
«Севилья» (Испания) — «Лацио» (Италия) — 2:0.
Первый матч — 1:0.
Первый матч — 0:1.
Таким образом, в 1/8 финала Лиги Европы вышли «Динамо» Киев, «Краснодар», «Зенит», «Айнтрахт», «Интер», «Славия», «Челси», «Ренн», «Бенфика», «Динамо» Загреб, «Зальцбург», «Наполи», «Валенсия», «Вильярреал», «Севилья», «Арсенал».
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 22 февраля в Ньоне в 15.00 по минскому времени.
Матчи 1/8 финала пройдут 7 и 14 марта, четвертьфинальная стадия намечена на
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Киевское «Динамо» под руководством бывшего тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича пробилось в 1/8 финала Лиги Европы. В следующую стадию шагнул и...
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