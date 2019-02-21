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Украина начала закупать российский уголь через Беларусь

22.02.2019 10:29 — Разное | Ежедневник  
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Украина начала закупать российский уголь через Беларусь

Белорусь стала реэкспортером российского угля на Украину. Об этом свидетельствуют данные Белстата.

Беларусь в 2018 году стала реэкспортером российского угля на Украину. Это может частично компенсировать потери Минска из-за налогового маневра в нефтяной отрасли в России, пишет РБК.

Отмечается, что согласно данным Белстата, в 2018 году Беларусь экспортировала 854 тыс. т угля, при этом не имея месторождений ископаемого. Это более чем в пять раз больше, чем годом ранее. Рост поставок был обеспечен преимущественно транспортировкой на Украину.

Отгрузки угля из Беларуси на Украину выросли почти с нуля (с 0,6 тыс. т) до 588,5 тыс. т. Минск импортировал вдвое больше угля, чем годом ранее, — 1,6 млн т, большая часть из которых (1,2 млн т) была ввезена из России.

Около половины украинских тепловых электростанций (ТЭС) работают в основном на антраците, который исторически поставлялся с шахт на востоке Украины. Теперь эти шахты подконтрольны властям самопровозглашенных республик — ДНР и ЛНР.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусь стала реэкспортером российского угля на Украину. Об этом свидетельствуют данные Белстата.
 
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