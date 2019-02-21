|
Украина начала закупать российский уголь через Беларусь
22.02.2019 10:29 — Разное | Ежедневник
Белорусь стала реэкспортером российского угля на Украину. Об этом свидетельствуют данные Белстата.
Беларусь в 2018 году стала реэкспортером российского угля на Украину. Это может частично компенсировать потери Минска из-за налогового маневра в нефтяной отрасли в России, пишет
Отгрузки угля из Беларуси на Украину выросли почти с нуля (с 0,6 тыс. т) до 588,5 тыс. т. Минск импортировал вдвое больше угля, чем годом ранее, — 1,6 млн т, большая часть из которых (1,2 млн т) была ввезена из России.
Около половины украинских тепловых электростанций (ТЭС) работают в основном на антраците, который исторически поставлялся с шахт на востоке Украины. Теперь эти шахты подконтрольны властям самопровозглашенных республик — ДНР и ЛНР.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусь стала реэкспортером российского угля на Украину. Об этом свидетельствуют данные Белстата.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)