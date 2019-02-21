«Сбежала в Париж. Погибла…». Что случилось с актрисой из «Покровских ворот»

Все началось еще в 1990-е, когда Валентина решила эмигрировать с мужем-французем в Париж. Некоторые коллеги тогда осуждали актрису, называли предательницей родины и даже французской подстилкой. Непонимание, зависть, ненависть – похоже, негатива Воилкова получила сполна. Не мудрено, что она закрылась, перестала общаться с приятелями и знакомыми. Лет 17 о ней не было ни слуху ни духу: Валентина не давала интервью, не участвовала в ток-шоу, не встречалась с подругами. И вдруг, в 2008 году, как снег в июле, новость: во Франции в автокатастрофе погибла бывшая советская актриса Валентина Воилкова…

Не выговаривала букву «л»

«Я вас люблю – хоть я бешусь,

Хоть это труд и стыд напрасный,

И в этой глупости несчастной

У ваших ног я признаюсь!»

- демонстрировал свою начитанность провинциал Костик устами студента «Щепки» Олега Меньшикова. Чтобы завоевать неприступную фифу-москвичку с квартирой в сталинской высотке, герой «Покровских ворот» был готов на многое: выучить всего Пушкина, произвести благоприятное впечатление на родителей Риты. Даже расстаться с прежними пассиями. «Грядут перемены!» – заверил он окружающих после встречи с зеленоглазой блондинкой.



Валентина Воилкова и Олег Меньшиков в фильме «Покровские ворота», 1983 г. Кадр из фильма

Что интересно – Олег Меньшиков родился в Московской области, а Валентина Воилкова была как раз провинциалкой из Куйбышева. Правда, во время съемок у Козакова – уже с дипломом актрисы.

Пятиэтажка на Партизанской улице («Портянка», как называли ее местные), дряхлеет день ото дня. Здесь, на последнем этаже, когда-то получила квартиру скромная семья Марии Егоровны и Дмитрия Васильевича Воилковых. Неподалеку – 167-я школа, где училась будущая актриса, городское кладбище, река Самара (купаться отчаянная ребятня начинала уже в мае!), а чуть подальше – раздольная матушка Волга. Говорят, в 1960-е – 1970-е годы район считался неблагополучным – во дворах было полно шпаны. Но глава семьи, по воспоминаниям старожилов, работал в милиции, так что хулиганить Вале и брату Вите было «не по статусу». Ребята хорошо учились, Валя «от нечего делать» еще посещала школьный драмкружок. И, хотя с детства плохо выговаривала «л», после выпускного бала она, недолго думая, рванула в ГИТИС. А Виктор отправился покорять Бауманку.

Никогда не стояла на коньках

После института Валентину Воилкову приняли в театр Советской Армии. Однако главными ролями режиссеры ее не баловали. И, хотя одновременно с театром в карьере молодой актрисы появилось кино, и здесь кроме второстепенных ролей и эпизодов ничего солидного не появлялось. А ведь начало было весьма недурственным – многие о таком мечтали бы! Марк Захаров пригласил Валентину в «Обыкновенное чудо». Роль фрейлины была скромной, безмолвной. Зато какая звездная компания – Евгений Леонов, Екатерина Васильева, Юрий Соломин, Олег Янковский, Ирина Купченко…



Андрей Миронов и Валентина Воилкова в фильме «Обыкновенное чудо», 1978 г. Кадр из фильма

С тех пор в ее кинокарьере так и повелось – фильмы неплохие, режиссеры крепкие, партнеры расчудесные: Всеволод Санаев, Андрей Миронов, Нина Русланова, Анна Самохина, Наталья Крачковская, Михаил Боярский, Алексей Петренко, Светлана Крючкова… А роли у Воилковой – в основном проходные. Девушка Рустама в «Версии полковника Зорина», студентка в детективе «Кольцо из Амстердама», курортница в мелодраме «Будьте моим мужем»...

И даже «Покровские ворота», принесшие известность едва ли не половине актеров фильма, не сделали Воилкову звездой. Даром, что предпосылки для этого были. Роль небольшая, но достаточно эффектная. Сыграть возлюбленную главного героя (читай: будущую жену сценариста Леонида Зорина, написавшего пьесу о свой молодости) любая актриса почла бы за честь. Шутка ли – дебютант-режиссер Михаил Козаков утвердил Валентину на роль Риты без всяких проб! При том, что актриса не просто не умела кататься на коньках – она на них никогда не стояла (при съемке крупных планов на льду ее держали четверо!).

То есть пробы, конечно, назначены были. Но, приехав на студию, Воилкова неожиданно столкнулась в коридоре с… Леонидом Зориным. А он, увидев ее.., остолбенел. Знавшая себе цену красавица не придала этому факту значения – ей и в голову не пришло бы, что по студии просто так может разгуливать писатель, да еще автор картины, в которую ее пригласили.

Валя равнодушно прошла мимо. А Зорин тут же помчался к Козакову: «Я встретил здесь… Генриетту! Только… молодую». Генриеттой звали жену писателя. А Воилкова – по иронии судьбы - оказалась едва ли не ее копией. Кстати, Костика – Меньшикова сначала тоже утвердил Зорин.

Долгий запуск фильма в производство, съемки, потом проблематичная сдача картины… Наконец на 11 февраля 1983 года назначена премьера. Зрители тепло приняли «Покровские ворота», от души посмеялись. И только драматург Леонид Зорин больше двух часов утирал слезы – за пять дней до премьеры его любимая Генриетта ушла из жизни. Больше он автобиографическую картину о Костике и Рите никогда не смотрел.

30 лет у «Покровских ворот». Знаменитая комедия отмечает юбилей! Подробнее

И в кино больше не снималась

Валентина Воилкова же после этого снялась еще в семи фильмах. Но две последние ее работы совсем уж сложно назвать удачными. А потом наступили 1990-е, черной полосой отметившиеся во многих актерских судьбах. Ощутила их на себе и Валентина. Что будет дальше с кино, не знал никто. И мало кто в него верил. Стране было не до важнейшего из искусств. А Воилкова уже была замужем за французом, с которым случайно познакомилась во время его командировки в СССР. Ни о какой эмиграции после свадьбы речь не шла – на родине Валентину держали театр, кино, родные… Тем не менее уже в 1991 году супруги решились поменять Москву на Париж.

С тех пор о Валентине ничего не было слышно. Пока в начале 2008-го не прилетела из французской столицы страшная новость: бывшая советская актриса Валентина Воилкова погибла в автокатастрофе. Трагическое известие молниеносно распространилось по всем СМИ. Никто и не думал его проверять. А опровержений из Парижа не последовало.

Прошло почти два года. Переживая за однокурсницу и, видимо, втайне надеясь на чудо, ее коллеги во главе с Владимиром Михайловичем Зельдиным (партнером Валентины по театру Советской Армии) обратились в телепрограмму, которая занимается поиском потерявшихся родственников и друзей.

28 декабря 2009 года их обращение вышло в эфир. А через две недели… Валентина Воилкова позвонила Зельдину. Как пережил тот разговор 94-летний актер, даже представить сложно. Но именно тогда наконец открылась правда: 8 января 2008 года на трассе под Парижем разбилась актриса Карина Моритц. Она тоже с семьей эмигрировала во Францию в начале 1990-х. И – бывает же такое! – вместе с Валентиной Воилковой снималась в трехсерийной детективной ленте «Колье Шарлотты»…



Валентина Воилкова в фильме «Колье Шарлотты», 1984 г. Фото: Кадр из фильма

«Огромное спасибо всем, кто оказался неравнодушен к судьбе нашей однокурсницы.., - напишет потом актер и режиссер Виталий Максимов. – Свершилось «Необыкновенное чудо». Она жива и невредима! После, как выяснилось, коварного и жестокого поступка человека, называющего себя «журналистом», пустившего «утку» об автомобильной катастрофе, мы вместе с вами переживали долгое время трагедию, которой не было. Пусть это останется на совести этого человека, если она (совесть) у него есть. Она просила меня передать всем привет».

Сегодня Валентине Воилковой 60. Она живет в большом доме под Парижем и вместе с мужем владеет компанией, которая занимается переводами и дублированием иностранных фильмов – голосом Валентины Дмитриевны говорят многие экранные героини. Сама она после 1989 года на сцену больше не выходила и в кино не снималась. В послужном списке так и остались дюжина спектаклей в Театре Советской Армии и полтора десятка фильмов. Для многих зрителей Валентина Воилкова – лишь Рита из «Покровских ворот». То ли девушка, то ли видение…

Актриса редко бывает в России, посещает только могилы родителей в Самаре. Правда, в последний приезд, говорят, встречалась с кем-то из школьных подруг. Но вообще-то Валентина Дмитриевна свою жизнь не афиширует. Со времени ее звонка Владимиру Зельдину прошло 9 лет. И хочется надеяться, что у актрисы Воилковой по-прежнему все хорошо.