Все, как в фильме «Братья Блюз». В Минске выступит чикагский блюзмен (уже скоро)

7 марта в «Джаз-клубе Евгения Владимирова» пройдет премьера: встречайте Мадди Уотерса — легенду чикагского блюза .



Фото: tribpub.com

Пылающий и страстный чикагский блюз легендарного Мадди Уотерса — все, как в культовом фильме «Братья Блюз». Зажигательные гитарные соло и электро-орган, духовая секция — саксофон, труба и тромбон и вокальная группа из 3-х вокалистов. Да, это классика мирового блюза, которая трогает за душу каждого слушателя.

Поклонников ожидают «Золотые блюзы Мадди Уотерса» — одного из самых выдающихся музыкантов 20 века. Всеми любимые хиты Walkin' Blues, Rollin' Stone, All Night Long, Blow Wind Blow, Just Make Love To Me и специальные призы в честь праздника весны.

Продолжительность концерта: 2 отделения + антракт. Подарок каждому зрителю — «Фото со звездой».