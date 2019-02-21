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Все, как в фильме «Братья Блюз». В Минске выступит чикагский блюзмен (уже скоро)

22.02.2019 10:53 — Разное | Tut.by  
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7 марта в «Джаз-клубе Евгения Владимирова» пройдет премьера: встречайте Мадди Уотерса — легенду чикагского блюза.


Фото: tribpub.com

Пылающий и страстный чикагский блюз легендарного Мадди Уотерса — все, как в культовом фильме «Братья Блюз». Зажигательные гитарные соло и электро-орган, духовая секция — саксофон, труба и тромбон и вокальная группа из 3-х вокалистов. Да, это классика мирового блюза, которая трогает за душу каждого слушателя.

Поклонников ожидают «Золотые блюзы Мадди Уотерса» — одного из самых выдающихся музыкантов 20 века. Всеми любимые хиты Walkin' Blues, Rollin' Stone, All Night Long, Blow Wind Blow, Just Make Love To Me и специальные призы в честь праздника весны.

Продолжительность концерта: 2 отделения + антракт. Подарок каждому зрителю — «Фото со звездой».

Когда: 7 марта, 20.00.

Где: «Джаз-Клуб» (Дворец Республики).

Сколько: 20 — 50 рублей, VIP-сектор: 75 рублей.

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7 марта в «Джаз-клубе Евгения Владимирова» пройдет премьера: встречайте Мадди Уотерса - легенду чикагского блюза.
 
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