Ужасная трагедия в Новогрудском районе - в результате несчастного случая погиб ребенок





Трагический случай произошел в Новогрудском районе. Там девочка 2010 года рождения, ученица 3-го класса возвращалась со школы.

Многим детям идти просто по асфальтовой дорожке не интересно, им хочется полазить, где только есть для этого возможность. В данном случае ребенок решил перелезть через забор, которым ограждают приусадебные участки. За спиной у девочки был рюкзак. По стечению обстоятельств портфель зацепился за штакетник деревянного забора, ребенок повис, не достав до земли ногами, и по предварительной версии далее произошло самопроизвольное удушение.

К сожалению, на помощь девочке прийти было некому, она умерла… Все обстоятельства устанавливаются, сообщает сайт УВД Гродненского облисполкома.

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