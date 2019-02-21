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Лучший специалист регистрирующего органа страны - из Волковыска
22.02.2019 — Разное | Новости Волковыска
15 февраля 2019 года
Победителелем конкурса на звание «Лучший специалист регистрирующего органа Республики Беларусь» в 2018 году признана:
среди специалистов местных исполнительных и распорядительных органов, администраций районов в городах, которым в установленном порядке делегирована часть полномочий по государственной регистрации и ликвидации (прекращению деятельности) субъектов хозяйствования:
Холопова Ольга Юрьевна – заведующий сектором по регистрации субъектов хозяйствования и предпринимательству управления экономики, торговли и услуг Волковысского райисполкома.
Основными критериями для определения победителей конкурса являлись:
отсутствие нарушений законодательства при осуществлении государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования;
отсутствие обоснованных жалоб граждан и юридических лиц, в том числе внесенных в книгу замечаний и предложений;
положительные результаты проверок деятельности регистрирующих органов.
В ближайшее время в Министерстве юстиции состоится награждение победителей конкурса «Лучший регистрирующий орган Республики Беларусь» и конкурса на звание «Лучший специалист регистрирующего органа Республики Беларусь».
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15 февраля 2019 года Министерством юстиции Республики Беларусь были подведены итоги конкурса «Лучший регистрирующий орган...
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