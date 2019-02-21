Лучший специалист регистрирующего органа страны - из Волковыска





15 февраля 2019 года Министерством юстиции Республики Беларусь были подведены итоги конкурса «Лучший регистрирующий орган Республики Беларусь», конкурса на звание «Лучший специалист регистрирующего органа Республики Беларусь» и определены победители.

Победителелем конкурса на звание «Лучший специалист регистрирующего органа Республики Беларусь» в 2018 году признана:

среди специалистов местных исполнительных и распорядительных органов, администраций районов в городах, которым в установленном порядке делегирована часть полномочий по государственной регистрации и ликвидации (прекращению деятельности) субъектов хозяйствования:

Холопова Ольга Юрьевна – заведующий сектором по регистрации субъектов хозяйствования и предпринимательству управления экономики, торговли и услуг Волковысского райисполкома.

Основными критериями для определения победителей конкурса являлись:

отсутствие нарушений законодательства при осуществлении государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования;

отсутствие обоснованных жалоб граждан и юридических лиц, в том числе внесенных в книгу замечаний и предложений;

положительные результаты проверок деятельности регистрирующих органов.

В ближайшее время в Министерстве юстиции состоится награждение победителей конкурса «Лучший регистрирующий орган Республики Беларусь» и конкурса на звание «Лучший специалист регистрирующего органа Республики Беларусь».