Прокуратура Могилевской области создала рабочую группу для оценки состояния предприятий АПК

Рабочая группа для оценки исполнения законодательства на предприятиях АПК создана в Могилевской прокуратуре, сообщили в службе информации областной прокуратуры.

"В настоящее время прокуроры сфокусировали внимание на исполнении законодательства должностными лицами предприятий АПК, местных исполнительных и распорядительных органов при подготовке сельскохозяйственной техники к весенним полевым работам в 2019 году, организации содержания крупного рогатого скота на животноводческих объектах в зимний стойловый период", - говорится в сообщении.

Прокурор Могилевской области Александр Чадюк утвердил для этих вопросов график проверочных мероприятий и создал рабочую группу с участием руководства и начальников структурных подразделений областной прокуратуры.

Такая группа с проверками уже посетила Чериковский, Осиповичский, Круглянский, Славгородский, Горецкий и Кировский районы.

Итоги мониторинга и результаты проверок планируется рассмотреть на заседании Могилевского облисполкома в режиме видеоконференцсвязи в марте текущего года.