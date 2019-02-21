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Генпрокурор Беларуси подтвердил задержание должностных лиц "Белтаможсервиса"

22.02.2019 10:54 — Разное | Интерфакс  
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Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк подтвердил задержание ряда должностных лиц крупнейшей в республике логистической компании РУП "Белтаможсервис".

"Да, были проблемы. Мы задержали несколько лиц. Есть такая тема с "Белтаможсервисом". Нужно время, чтобы детально во всем, во всей ситуации разобраться", - сказал А.Конюк.

Генпрокурора цитирует агентство БелТА.

Между тем, А.Конюк отказался от дальнейших комментариев. "Бывают всякие ситуации, а это люди. Мы перед ними ответственны даже за ту информацию, которую даем", - отметил он.

Как сообщалось, 19 февраля в СМИ появилась информация о задержании правоохранительными органами руководства компании "Белтаможсервис". Компания официально не подтверждала задержание представителей руководства, но выступила с сообщением о продолжении работы в "штатном режиме".

По данным белорусских СМИ, силовые структуры заинтересовались топ-менеджерами "Белтаможсервиса", в том числе задержан гендиректор предприятия Юрий Король.

Со ссылкой на анонимные источники СМИ также утверждают, что задержания должностных лиц "Белтаможсервиса" могут быть связаны с поставками санкционной продукции через Беларусь в Россию. При задержаниях изъяты "большие суммы наличных средств".

РУП "Белтаможсервис" учреждено Государственным таможенным комитетом в 1999 году и является крупнейшим логистическим оператором в Беларуси. Компания работает через 30 офисов и 250 точек обслуживания на всей территории республики.

 
 
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Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк подтвердил задержание ряда должностных лиц крупнейшей в республике логистической компании РУП "Белтаможсервис"....
 
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