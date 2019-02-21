В Беларуси хотят узаконить прогноз погоды

Законопроект "О гидрометерологической деятельности" вынесен на общественное обсуждение в Беларуси, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Там отмечается, что проект закона направлен на регулирование общественных отношений в сфере гидрометеорологической деятельности, обеспечение юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, гидрометеорологической информацией.

Законопроектом предлагается закрепить в законодательстве такие термины, как "прогноз погоды", "погода", "свободная атмосфера", "комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений".

Юрлица и ИП могут быть включены в Государственный реестр производителей гидрометеорологической информации после направления ими письменных уведомлений.

Предполагается, что первичные гидрометеорологические данные будут предоставляться бесплатно, информация о прогнозе погоды станет платной на основании договора. По запросу госорганов, правоохранительных и надзорных органов любая информация, касающаяся погоды, должна предоставляться бесплатно.

Согласно документу, уведомлять обо всех опасных погодных явлениях сможет только государственная метеорологическая служба.

Также Минприроды по согласованию с МЧС должно утвердить систему цветовых кодов, используемых для информирования населения о степени опасности гидрометеорологических явлений.

Планируется, что принятие закона будет способствовать созданию конкурентного рынка услуг в области гидрометеорологической деятельности, а также сформирует правовую основу для доступа белорусских производителей информации о погоде на рынок Армении, Кыргызстана, России, Казахстана без их дополнительных разрешений.

Общественное обсуждение продлится с 22 февраля по 11 марта 2019 года.