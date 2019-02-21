Украина в 2018 году увеличила импорт антрацита из Беларуси в 340 раз

Украина в 2018 году импортировала из Беларуси 102,2 тыс. тонн угля антрацитовой группы, что в 340 раз больше, чем годом ранее, - 0,3 тыс. тонн, свидетельствуют данные Национального статистического комитета Беларуси.

Импорт каменного угля по итогам прошлого года составил 558,5 тыс. тонн, что в 980 раз больше, чем в 2017 году (0,6 тыс. тонн).

По данным Белстата, стоимость импортированного Украиной из Беларуси в прошлом году антрацита составила $9,282 млн, каменного угля -$50,368 млн.

В свою очередь Беларусь в 2018 году импортировала 1 млн 648,5 тыс. тонн каменного угля (против 762,4 тыс. тонн годом ранее) на общую сумму $107,233 млн. Большая его часть - 1 273,5 тыс. тонн была поставлена из России. Импорт антрацита составил 173,0 тыс. тонн (против 72 тыс. тонн в 2017 году), общая его стоимость равна $17,093 млн. Большая часть угля этой марки - 172,8 тыс. тонн – из РФ.

Информация об импорте угля из Беларуси отсутствует в данных Государственного комитета статистики Украины.

Согласно данным министерства энергетики Беларуси, среди разведанных запасов угля в государстве - 150 млн тонн бурого угля.