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"Минчанка" обыграла "Канн" в Лиге чемпионов по волейболу
Волейбольный клуб "Минчанка" обыграл "Канн" в 5-м туре группового раунда женской Лиги чемпионов.
Отметим, что эта победа стала первой для "Минчанки" в Лиге чемпионов.
После 5 матчей в группе "С" "Минчанка" замыкает квартет с 3 очками. Лидирует "Новара" (15 очков), следом идут "Будовляны" (8 очков) и "Канн" (4 очка).
Фото: pressball.by
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Волейбольный клуб "Минчанка" обыграл "Канн" в 5-м туре группового раунда женской Лиги чемпионов. Матч, состоявшийся в четверг вечером, завершился со счетом 3:1 в...
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