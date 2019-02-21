"Минчанка" обыграла "Канн" в Лиге чемпионов по волейболу

Волейбольный клуб "Минчанка" обыграл "Канн" в 5-м туре группового раунда женской Лиги чемпионов.



Матч, состоявшийся в четверг вечером, завершился со счетом 3:1 в пользу белорусской команды. Самой напряженной была первая партия. Она продолжалась 51 минуту и завершилась со счетом 46:44 в пользу "Канна".

Отметим, что эта победа стала первой для "Минчанки" в Лиге чемпионов.

После 5 матчей в группе "С" "Минчанка" замыкает квартет с 3 очками. Лидирует "Новара" (15 очков), следом идут "Будовляны" (8 очков) и "Канн" (4 очка).

Фото: pressball.by