ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Минчанка" обыграла "Канн" в Лиге чемпионов по волейболу

22.02.2019 10:07 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Волейбольный клуб "Минчанка" обыграл "Канн" в 5-м туре группового раунда женской Лиги чемпионов.

"Минчанка" обыграла "Канн" в Лиге чемпионов по волейболу
Матч, состоявшийся в четверг вечером, завершился со счетом 3:1 в пользу белорусской команды. Самой напряженной была первая партия. Она продолжалась 51 минуту и завершилась со счетом 46:44 в пользу "Канна".

Отметим, что эта победа стала первой для "Минчанки" в Лиге чемпионов.

После 5 матчей в группе "С" "Минчанка" замыкает квартет с 3 очками. Лидирует "Новара" (15 очков), следом идут "Будовляны" (8 очков) и "Канн" (4 очка).

Фото: pressball.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волейбольный клуб "Минчанка" обыграл "Канн" в 5-м туре группового раунда женской Лиги чемпионов. Матч, состоявшийся в четверг вечером, завершился со счетом 3:1 в...
 
Новости дня
Новости разные
 
На территории Сморгонского района проходит республиканская профилактическая акция «Сделаем дорогу безопасной!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика