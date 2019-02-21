Молдавского олигарха обвинили в выводе из России миллиардов рублей



Владимир Плахотнюк

ТАСС

В ведомстве пояснили, что, обладая российским паспортом,с подельникомсоздали международное преступное сообщество, с помощью которого занимались незаконными валютными операциями через подконтрольные им банки. В итоге из страны было вывезено более 37 миллиардов рублей.6 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Плахотнюка. В России политика обвиняют в покушении на убийство. Он объявлен в международный розыск.Владимир Плахотнюк — бизнесмен и политик, которого считают самым богатым и влиятельным человеком в Молдавии. Он возглавляет правящую партию, и, по утверждениям местных экспертов, является серым кардиналом молдавской политики, контролирующим правящую коалицию проевропейских партий.