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Молдавского олигарха обвинили в выводе из России миллиардов рублей
Владимир Плахотнюк
В ведомстве пояснили, что, обладая российским паспортом, Владимир Плахотнюк с подельником Вячеславом Платоном создали международное преступное сообщество, с помощью которого занимались незаконными валютными операциями через подконтрольные им банки. В итоге из страны было вывезено более 37 миллиардов рублей.
6 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Плахотнюка. В России политика обвиняют в покушении на убийство. Он объявлен в международный розыск.
Владимир Плахотнюк — бизнесмен и политик, которого считают самым богатым и влиятельным человеком в Молдавии. Он возглавляет правящую партию, и, по утверждениям местных экспертов, является серым кардиналом молдавской политики, контролирующим правящую коалицию проевропейских партий.
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Молдавский политик Владимир Плахотнюк причастен к организации незаконного вывода валюты из России.
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