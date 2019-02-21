Доллар упал до минимума за 63 дня на утренних торгах 22 февраля на БВФБ

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По данным banki24.by на 10:02:Курс доллара опустился на 0,0011 рубля до 2,1400 BYN/USD. Американская валюта дешевеет уже шестые торги подряд суммарно уже на 0,0279 рубля и оказывается на минимуме с 21 декабря 2018 года.Курс евро подскочил на 0,0083 рубля до 2,4370 BYN/EUR. Напомним, ранее евро дешевел пять раз подряд и вчерашние торги завершил на минимуме за 64 дня.Курс российского рубля упал на 0,0054 рубля до 3,2630 BYN/100 RUB.