ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доллар упал до минимума за 63 дня на утренних торгах 22 февраля на БВФБ

22.02.2019 10:47 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 0,04% в первые минуты торгов на Белорусской влаютно-фондвой бирже. С начала недели корзина валют подешевела на 0,22%, а с начала февраля уже на 0,84%.

По данным banki24.by на 10:02:

Курс доллара опустился на 0,0011 рубля до 2,1400 BYN/USD. Американская валюта дешевеет уже шестые торги подряд суммарно уже на 0,0279 рубля и оказывается на минимуме с 21 декабря 2018 года.

Курс евро подскочил на 0,0083 рубля до 2,4370 BYN/EUR. Напомним, ранее евро дешевел пять раз подряд и вчерашние торги завершил на минимуме за 64 дня.

Курс российского рубля упал на 0,0054 рубля до 3,2630 BYN/100 RUB.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 0,04% в первые минуты торгов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Скорая с роженицей на борту попала в ДТП в Бобруйске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика