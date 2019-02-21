Больной Пугачевой требуют место в Мавзолее у Кремля



Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com

Сегодня, 21 февраля, появилась информация, что Примадонна пережила хирургическое вмешательство на сердце. Чуть позже, официальный представитель знаменитости отметил, что никакой операции не было, а только плановый осмотр.Меж тем, поклонники полагают, что слухи о том, что знаменитость попала на стол хирурга – это правда, которую, пытаются скрыть. Мол, заинтересованные лица не хотят сеять панику перед предстоящим юбилейным концертом, иначе зрители побегут сдавать дорогостоящие билеты в кассу.– рассуждали интернет–обыватели.К слову, были и те, кто не поверил сообщениям о болезни Аллы Борисовны. По мнению некоторых обывателей, звезда будет жить и радовать своими песнями еще долго. К слову, злопыхатели тоже не остались в стороне. Они уже сейчас предлагают выделитьместо в Мавзолее, рядом с Лениным.писали пользователи Сети.Отметим, что преданные фанаты желают Пугачевой хорошего самочувствия. Они отмечают, что болезнь звезды – это не повод упражняться в остроумии. Ведь для кого-то она не просто знаменитость, а близкий и родной человек: бабушка, жена и мать.– отмечали фанаты Пугачевой.