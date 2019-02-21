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Больной Пугачевой требуют место в Мавзолее у Кремля

22.02.2019 10:46 — Разное | UDF  
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Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Народ очень переживает за здоровье легендарной Аллы Пугачевой. После сообщений о госпитализации певицы и срочной операции поклонники и злопыхатели как будто с ума сошли: они требуют уже сейчас выделить место звезде рядом с Владимиром Ильичем Лениным.

Сегодня, 21 февраля, появилась информация, что Примадонна пережила хирургическое вмешательство на сердце. Чуть позже, официальный представитель знаменитости отметил, что никакой операции не было, а только плановый осмотр.

Меж тем, поклонники полагают, что слухи о том, что знаменитость попала на стол хирурга – это правда, которую, пытаются скрыть. Мол, заинтересованные лица не хотят сеять панику перед предстоящим юбилейным концертом, иначе зрители побегут сдавать дорогостоящие билеты в кассу.

"Все,кина не будет,потому что больная алла на сцену не выйдет.Билеты сдадут те кто уже поторопился их купить.Сердце это не шутки.Не уж то ради денег рискнет и поползет на сцену? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассуждали интернет–обыватели.

К слову, были и те, кто не поверил сообщениям о болезни Аллы Борисовны. По мнению некоторых обывателей, звезда будет жить и радовать своими песнями еще долго. К слову, злопыхатели тоже не остались в стороне. Они уже сейчас предлагают выделить Алле Пугачевой место в Мавзолее, рядом с Лениным.

"Похоже она еще и Халкина с Кикиморовым переживет", "чо уж там, может сразу в мавзолей? будет вечно молодая+вечно живой. галкин перетопчется", "Странный случай! Молодуха. Стройняга. Короткоюбочница. Сама кровь с молоком и вдруг операция на сердце. Ну ни чего. Через неделю уже будет скакать с стрингах по пляжу в Майами", – писали пользователи Сети.


Отметим, что преданные фанаты желают Пугачевой хорошего самочувствия. Они отмечают, что болезнь звезды – это не повод упражняться в остроумии. Ведь для кого-то она не просто знаменитость, а близкий и родной человек: бабушка, жена и мать.

"Во насолила людям. И сколько доброжелателей. Жаль детей. У детей должна быть молодая здоровая мама. Уже даже в этом возрасте. Бабушке тяжело. Когда дети бегают .играют. А она в мамы заигралась", "Дорогая Алла, побыстрее выздоравливай. Вся Россия желает тебе здоровья, семейного счастья и несметного богатства", – отмечали фанаты Пугачевой.

 
 
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Народ очень переживает за здоровье легендарной Аллы Пугачевой.
 
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