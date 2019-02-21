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Дудь: Беларусь, ее язык и девушки – красивые
Известный российский видеоблогер Юрий Дудь опубликовал в своем «Instagram» фото майки из новой коллекции «Mark Formelle»
Фото: markformelle.by
На одном из промофотоснимков, сделанном в Национальной библиотеке, авторы поместили на второй план надпись: «Юра будзе дзьмуць, дзьмуць будзе Юра» (слоган программы «вДудь» Юрия Дудя).
Фото: markformelle.by
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Юрий Дудь опубликовал в своем Instagram фото майки из новой коллекции "Mark Formelle".
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