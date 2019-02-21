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Дудь: Беларусь, ее язык и девушки – красивые

22.02.2019 10:41 — Разное | UDF  
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Известный российский видеоблогер Юрий Дудь опубликовал в своем «Instagram» фото майки из новой коллекции «Mark Formelle» #МоваГэтаСтылёва.

Кампания представила новую коллекцию маек и носков ко Дню родного языка с принтами: «Жы», «Шы», «Дж» и «Дз», «Ў» и «I».

Дудь: Беларусь, ее язык и девушки – красивые

Фото: markformelle.by

На одном из промофотоснимков, сделанном в Национальной библиотеке, авторы поместили на второй план надпись: «Юра будзе дзьмуць, дзьмуць будзе Юра» (слоган программы «вДудь» Юрия Дудя).

Дудь: Беларусь, ее язык и девушки – красивые

Фото: markformelle.by

 
 
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Юрий Дудь опубликовал в своем Instagram фото майки из новой коллекции "Mark Formelle".
 
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