Дудь: Беларусь, ее язык и девушки – красивые

Известный российский видеоблогер Юрий Дудь опубликовал в своем «Instagram» фото майки из новой коллекции «Mark Formelle» #МоваГэтаСтылёва .



Кампания представила новую коллекцию маек и носков ко Дню родного языка с принтами: «Жы», «Шы», «Дж» и «Дз», «Ў» и «I».









Фото: markformelle.by





Фото: markformelle.by

На одном из промофотоснимков, сделанном в Национальной библиотеке, авторы поместили на второй план надпись:(слоган программы «вДудь» Юрия Дудя).