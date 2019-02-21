Политический обозреватель: Лукашенко уперся рогом

Во время послания Федеральному собраниюбуквально одним абзацем затронул вопрос интеграции, хотя ожидалось, что он посвятит Беларуси намного больше времени.Почему так получилось, спросим руководителя аналитических проектов компании БелаПАН,Зачем интегрироваться с Россией дальше? Есть же Союз! Мы спросили у жителей Москвы.