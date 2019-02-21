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Политический обозреватель: Лукашенко уперся рогом
«Считаем правильным активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Беларуси, в том числе более тесную координацию во внешнеполитической сфере и в экономике».
Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин буквально одним абзацем затронул вопрос интеграции, хотя ожидалось, что он посвятит Беларуси намного больше времени.
Почему так получилось, спросим руководителя аналитических проектов компании БелаПАН, Александра Класковского:
«В предыдущих посланиях Путин вообще не вспоминал о Беларуси, поэтому формально он продемонстрировал повышенное внимание. Но формулировка оказалась очень расплывчатой. […]
Видно по результатам переговоров в Сочи Москва решила не обострять формулировку, потому что наверняка белорусский руководитель уперся рогом и не согласился на ту «продвинутую», как ее назвал премьер Медведев, интеграцию, даже пожертвовав компенсацией за налоговый маневр. Потому что если бы Москва дала какие-то деньги, то уже об этом трубила бы белорусская пропаганда. Короче, каждая сторона осталась при своих. Это не означает, что Москва отвергает свои планы тихой инкорпорации Беларуси под маркой интеграции, но решили, видимо, пока не форсировать этот вопрос. В этом и драматизм момента, потому что Москва может, как любит выражаться Путин, «в долгую играть». У Путина есть разные варианты, как ему продлить власть после 2024 года, а у белорусского правителя вариантов нет…»
Зачем интегрироваться с Россией дальше? Есть же Союз! Мы спросили у жителей Москвы.
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