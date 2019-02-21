Почему плакал Лукашенко?

О том, как начиналась и чем завершается первая четверть века с, обсуждается в подкастенао новейшей истории Беларуси.Третья часть подкаста «Под Лукашенко» посвящена первому месяцу пребывания у власти человека, который занял президентское кресло благодаря имиджу борца с коррупцией.В декабре 1994 депутат оппозиции БНФвыступил с докладом о коррупции в ближайшем окружении президента. Это выступление вызвало у Лукашенко - слезы, у Антончика - конфискацию имущества, в СМИ - «белые пятна».говорит Сергей Наумчик.