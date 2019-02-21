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Почему плакал Лукашенко?

22.02.2019 10:30 — Разное | UDF  
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Как появился доклад о коррупции в окружении президента.

О том, как начиналась и чем завершается первая четверть века с Александром Лукашенко, обсуждается в подкасте Сергея Наумчика на «Радыё Свабода» о новейшей истории Беларуси.

Третья часть подкаста «Под Лукашенко» посвящена первому месяцу пребывания у власти человека, который занял президентское кресло благодаря имиджу борца с коррупцией.

В декабре 1994 депутат оппозиции БНФ Сергей Антончик выступил с докладом о коррупции в ближайшем окружении президента. Это выступление вызвало у Лукашенко - слезы, у Антончика - конфискацию имущества, в СМИ - «белые пятна».

«Какие факторы способствовали победе Лукашенко в 1994-м - его «антикоррупционный» доклад, выстрел под Лиозно либо вера людей в чудо? Как случилось, что из страны, которая в момент достижения независимости имела наилучшие стартовые экономические условия по сравнению с соседями, Беларусь превратилась в аутсайдера региона? Мы попытались восстановить наиболее яркие эпизоды последних 25 лет белорусским истории, которые страна прожила под Лукашенко - через голоса политиков, комментаторов, обычных людей, которые звучали в репортажах Свободы», - говорит Сергей Наумчик.

 
 
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Как появился доклад о коррупции в окружении президента.
 
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