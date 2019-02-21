В Бобруйске столкнулись Ford и скорая с роженицей

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В Бобруйске 21 февраля на пересечении улицы Минской и Георгиевского проспекта столкнулись машина скорой помощи, которая везла роженицу, и Ford Galaxy. От удара фельдшер вылетела на дорогу через разбитое стекло, водителя скорой доставали спасатели, пишетДТП произошло в 18.35. УАЗ двигался по улице Минской в направлении центра города, Ford — по Георгиевскому проспекту в сторону вокзала. По предварительным данным, легковушка выехала на перекресток на разрешающий сигнал светофора. Скорая ехала на красный, но с проблесковыми маячками и сиреной.От сильного удара из УАЗа на проезжую часть выпала женщина-фельдшер, водителя зажало в салоне. По предварительным данным, роженица не пострадала, как и водитель Ford, а его 53-летнюю жену увезли в больницу с травмой головы.Первую помощь фельдшеру оказали сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны, которые в этот момент проезжали перекресток. Они же с помощью водителя проезжавшего мимо VW вырвали дверь УАЗа и пытались освободить водителя скорой, однако пришлось ждать спасателей — мужчину зажало в кабине машины.Всех пострадавших экстренно доставили в медучреждения города.