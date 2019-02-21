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По просьбе Путина: в России по примеру Грузии решили сажать воров в законе лишь за статус

22.02.2019 10:25 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
21 февраля Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с лидерами ОПГ, имеющими в криминальном мире статус воров в законе.

За занятие высшего положения в преступной иерархии ответственность составит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн. рублей, при этом возможность применения к ним условного осуждения или наказания ниже низшего предела исключается, сообщается на сайте Госдумы.

С этой целью предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 210-1 (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Соответствующие поправки в уголовное законодательство внес президент РФ Владимир Путин.

Также предлагается выделить в отдельный состав преступления действия, связанные с участием в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) организованных групп в целях совершения преступлений. За эти преступления предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.

Законопроектом также предусматривается усиление уголовного наказания по уже действующим составам преступлений. Например, предлагается повысить штрафы, которые могут быть назначены совместно с лишением свободы, по другим частям ст. 210 УК РФ: за участие в преступном сообществе – штраф повышается до 3 млн. рублей (сейчас до 500 тыс. рублей), а также увеличиваются минимальные сроки лишения свободы — от 7 до 10 лет (сейчас от 5 до 10 лет).

В настоящее время в РФ действует и применяется ст. 210 УК (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Санкция этой для лидеров криминальной среды - лишением свободы от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

Первой на постсоветском пространстве войну ворам в законе объявила Грузия. Статья «Членство в воровском сообществе» появилась в Уголовном кодексе Грузии в 2005 году. Она предполагает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет, а «законникам» только за один статус грозила тюрьма сроком от 5 до 10 лет. В Украине также намеревались ввести уголовную ответственность для «криминальных генералов». Однако в 2016 году Верховная Рада отклонила законопроект № 1188 об ответственности для воров в законе и за преступления, совершенные преступными группировками. Спикер парламента Андрей Парубий четыре раза ставил документ на голосование за основу, но депутаты не поддержали проект закона.

В Беларуси тоже заговорили об ужесточении ответственности для криминальных авторитетов. Весной 2016 года глава МВД Игорь Шуневич заявил о подготовке соответствующего законопроекта. Однако с тех пор ничего не было слышно о судьбе этого документа.

 
 
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21 февраля Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с лидерами ОПГ.
 
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