По просьбе Путина: в России по примеру Грузии решили сажать воров в законе лишь за статус

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За занятие высшего положения в преступной иерархии ответственность составит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн. рублей, при этом возможность применения к ним условного осуждения или наказания ниже низшего предела исключается, сообщается наГосдумы.С этой целью предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 210-1 (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Соответствующие поправки в уголовное законодательство внес президент РФТакже предлагается выделить в отдельный состав преступления действия, связанные с участием в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) организованных групп в целях совершения преступлений. За эти преступления предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.Законопроектом также предусматривается усиление уголовного наказания по уже действующим составам преступлений. Например, предлагается повысить штрафы, которые могут быть назначены совместно с лишением свободы, по другим частям ст. 210 УК РФ: за участие в преступном сообществе – штраф повышается до 3 млн. рублей (сейчас до 500 тыс. рублей), а также увеличиваются минимальные сроки лишения свободы — от 7 до 10 лет (сейчас от 5 до 10 лет).В настоящее время в РФ действует и применяется ст. 210 УК (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Санкция этой для лидеров криминальной среды - лишением свободы от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.Первой на постсоветском пространстве войну ворам в законе объявила Грузия. Статья «Членство в воровском сообществе» появилась в Уголовном кодексе Грузии в 2005 году. Она предполагает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет, а «законникам» только за один статус грозила тюрьма сроком от 5 до 10 лет. В Украине также намеревались ввести уголовную ответственность для «криминальных генералов». Однако в 2016 году Верховная Рада отклонила законопроект № 1188 об ответственности для воров в законе и за преступления, совершенные преступными группировками. Спикер парламентачетыре раза ставил документ на голосование за основу, но депутаты не поддержали проект закона.В Беларуси тоже заговорили об ужесточении ответственности для криминальных авторитетов. Весной 2016 года глава МВДзаявил о подготовке соответствующего законопроекта. Однако с тех пор ничего не было слышно о судьбе этого документа.