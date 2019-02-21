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Киберспортивный турнир по CS:GO пройдет в Минске 10 марта

22.02.2019 11:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Киберспортивный турнир по CS:GO пройдет в Минске 10 марта
Белорусская федерация киберспорта

Информационный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

 Проведением киберспортивного турнира ознаменуется для белорусских фанатов наступление весны.  МЭТА’19. CS:GO будет состоять из двух этапов: онлайн-квалификаций и стадии плей-офф. В рамках отборочного тура будут разыграны сразу 4 слота на LAN-финал (по 2 квоты за каждый этап отборочных). Сами отборочные начнутся уже в следующий вторник.

Первые открытые квалификации продлятся с 26 по 27 февраля, вторые — с 6 по 7 марта. Отборочные будут проходить по системе Single Elimination  с форматами матчей best-of-1, полуфинал — best-of-3. Регистрация открыта и доступна для всех желающих:

Первый этап отборочных: http://bit.ly/2TYsPxz

Второй этап отборочных: http://bit.ly/2Eley8O

Внимание! В случае регистрации менее 32 команд на каждый из этапов отборочных, квалификации будут проведены в течение одного дня (26 февраля и 6 марта соответственно).

К участию допускаются коллективы, в составе которых присутствуют минимум 3 участника из Республики Беларусь (далее допускается проведение не более 2-х замен, и в команде по-прежнему должно присутствовать 3 белоруса). Чтобы зарегистрировать такой состав, необходимо написать в личные сообщения Белорусской Федерации Киберспорта в день проведения отборочных.

По итогам квалификаций четверка сильнейших команд пройдет в заключительную стадию чемпионата, которая состоится 10 марта в Минске. Участникам представится возможность сразиться за титул чемпионов Беларуси и разыграть призовой фонд в 3 000 рублей.

Для зрителей Белорусской федерацией киберспорта будет организована онлайн-трансляция турнира на  платформах «ВКонтакте», YouTube, Twitch, а также на телеканале MIНСК ТV.

Партнерами чемпионата выступают Альфа-банк, букмекерская контора «Пари-Матч», компании Omen, HyperX, DxRacer, Joma и MediaCube.

Информационные партнеры: Onliner.by, БелТА, Relax.by, еженедельник «Аргументы и факты», телеканалы Беларусь 5 и «МiнскТV».

***

Белорусская федерация киберспорта — организация, содействующая развитию в Беларуси компьютерного спорта как нового вида спортивной соревновательной деятельности. Федерация создана 27 декабря 2016 года и за время существования провела более пятнадцати киберспортивных мероприятий.

МЭТА — серия турниров в нескольких дисциплинах, проводимых Белорусской федерацией киберспорта. Основной задачей МЭТА является популяризация киберспорта в стране и повышение профессионального уровня белорусских киберспортсменов.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская федерация киберспорта объявляет о старте регистрации на чемпионат МЭТА’19. CS:GO, который продолжит уже полюбившуюся многими серию турниров МЭТА.
 
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