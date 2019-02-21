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22 февраля стартует продажа билетов на концерты «Славянского базара»: какие запланированы мероприятия

22.02.2019 10:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 22 февраля в Витебске стартует продажа билетов на концерты «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции, первые три дня их можно будет купить только в кассах. Это своеобразная благодарность хозяевам фестиваля – витебчанам, которые гостеприимно принимают творческий форум уже в 28-й раз. С 25 февраля билеты станут доступны во всех уголках страны и мира в режиме онлайн.

22 февраля стартует продажа билетов на концерты «Славянского базара»: какие запланированы мероприятия

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
С сегодняшнего дня открыта полностью рекламная кампания летнего амфитеатра. Практически на все проекты люди могут уже купить билеты: это и открытие, и закрытие.

Также проанонсированы такие проекты, как день Союзного государства, закрытие, шансон-ТВ. Ну и, безусловно, на любимых своих исполнителей: Стаса Михайлова, Валерия Леонтьева, Надежды Кадашевой. Безусловно, новинкой летнего амфитеатра является КВН-концерт команд Высшей лиги.

22 февраля стартует продажа билетов на концерты «Славянского базара»: какие запланированы мероприятия

Тем временем, по всему миру продолжаются национальные отборы для участия в детском и взрослом песенных конкурсах «Славянского базара». Кто представит нашу страну, станет известно в марте.

Напомним, в 2019 году международный фестиваль искусств пройдет с 11 по 15 июля.

22 февраля стартует продажа билетов на концерты «Славянского базара»: какие запланированы мероприятия

22 февраля стартует продажа билетов на концерты «Славянского базара»: какие запланированы мероприятия
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 22 февраля в Витебске стартует продажа билетов на концерты «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, первые...
 
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