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Скорая с роженицей на борту попала в ДТП в Бобруйске

22.02.2019 10:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Бобруйске автомобиль скорой помощи с роженицей в салоне попал в ДТП.  

По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, авария произошла вечером 21 февраля. 43-летний водитель автомобиля «УАЗ» скорой медицинской помощи выехал на перекресток на «красный» сигнал светофора. Произошло столкновение транспортного средства с автомобилем Ford. За рулем авто находился 55-летний мужчина.  

«Скорая» ехала с включенными маячками синего цвета и звуковой сигнализацией.  

На месте работали несколько расчетов ГРОЧС, экипажей ОГАИ УВД и бригад скорой медицинской помощи.  

Скорая с роженицей на борту попала в ДТП в Бобруйске
Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома  

В результате аварии пострадали водитель «УАЗа», пассажирка этого автомобиля – 30-летняя женщина, а также 53-летняя пассажирка Ford.  

Водитель скорой получил закрытый перелом левого бедра, открытый перелом костей голени, рваные раны голеней. Фельдшер «скорой» получила сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы. Пассажирка автомобиля Ford – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой берцовой кости. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение.  

По факту аварии проводится проверка.  

Автомобиль скорой помощи доставлял роженицу в больницу. Женщина в порядке – она ночью стала мамой мальчика.  

В начале февраля в Бобруйске при лобовом столкновении BMW и Hyundai пострадали три человека (читать далее).  
 
 
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Новости Беларуси. В Бобруйске автомобиль скорой помощи с роженицей в салоне попал в ДТП.   По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, авария произошла...
 
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