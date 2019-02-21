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Скорая с роженицей на борту попала в ДТП в Бобруйске
Новости Беларуси. В Бобруйске автомобиль скорой помощи с роженицей в салоне попал в ДТП.
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«Скорая» ехала с включенными маячками синего цвета и звуковой сигнализацией.
На месте работали несколько расчетов ГРОЧС, экипажей ОГАИ УВД и бригад скорой медицинской помощи.
В результате аварии пострадали водитель «УАЗа», пассажирка этого автомобиля – 30-летняя женщина, а также 53-летняя пассажирка Ford.
Водитель скорой получил закрытый перелом левого бедра, открытый перелом костей голени, рваные раны голеней. Фельдшер «скорой» получила сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы. Пассажирка автомобиля Ford – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой берцовой кости. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение.
По факту аварии проводится проверка.
Автомобиль скорой помощи доставлял роженицу в больницу. Женщина в порядке – она ночью стала мамой мальчика.
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Новости Беларуси. В Бобруйске автомобиль скорой помощи с роженицей в салоне попал в ДТП. По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, авария произошла...
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