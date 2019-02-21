Под Брестом был остановлен лесовоз, который перевозил брёвна с нарушением

Новости Беларуси. В Брестском районе сотрудники ГАИ остановили лесовоз, который перевозил брёвна с нарушением.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, во время несения службы на трассе Р-16 правоохранители заметили МАЗ, в котором брёвна перевозились без соблюдения соответствующих правил.

В отношении водителя были составлены административные материалы.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Зимой 2019 года в Пружанском районе на людей упали брёвна, которые перевозил проезжавший мимо них грузовик.