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Под Брестом был остановлен лесовоз, который перевозил брёвна с нарушением
Новости Беларуси. В Брестском районе сотрудники ГАИ остановили лесовоз, который перевозил брёвна с нарушением.
Как
В отношении водителя были составлены административные материалы.
Зимой 2019 года в Пружанском районе на людей упали брёвна, которые перевозил проезжавший мимо них грузовик.
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Новости Беларуси. В Брестском районе сотрудники ГАИ остановили лесовоз, который перевозил брёвна с нарушением. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома Как...
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