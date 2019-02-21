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О виртуальных технологиях в борьбе с преступностью говорили на международной конференции в Минске

22.02.2019 10:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Искусственный интеллект на страже порядка. Использование виртуальных технологий в борьбе с преступностью обсудили на международной конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О виртуальных технологиях в борьбе с преступностью говорили на международной конференции в Минске

В ней приняли участие ученые из Азейбаржана, Казахстана, России и Беларуси. Одна из основных целей – поиск новых форм работы стражей порядке, в соответствии с требованиями времени.

О виртуальных технологиях в борьбе с преступностью говорили на международной конференции в Минске

Владимир Бачило, начальник Академии МВД Беларуси:
В дальнейшем искусственный интеллект, используя видеокамеры, аудиосопровождения, позволяет более эффективно задокументировать, зафиксировать место преступления. Такое использование техники может привести к удлинению уголовного процесса. Как будут оценивать судьи? Как будут оценивать адвокаты? То есть фактически им нужно будет от начала до конца просмотреть все эти видеоизображения, а это очень длительный процесс.

Традиционно форум становится также платформой для обмена опытом в профессиональной подготовке кадров для правоохранительных органов.

О виртуальных технологиях в борьбе с преступностью говорили на международной конференции в Минске

О виртуальных технологиях в борьбе с преступностью говорили на международной конференции в Минске
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Искусственный интеллект на страже порядка. Использование виртуальных технологий в борьбе с преступностью обсудили на международной...
 
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