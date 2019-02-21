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О виртуальных технологиях в борьбе с преступностью говорили на международной конференции в Минске
Новости Беларуси. Искусственный интеллект на страже порядка. Использование виртуальных технологий в борьбе с преступностью обсудили на международной конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ней приняли участие ученые из Азейбаржана, Казахстана, России и Беларуси. Одна из основных целей – поиск новых форм работы стражей порядке, в соответствии с требованиями времени.
Владимир Бачило, начальник Академии МВД Беларуси:
Традиционно форум становится также платформой для обмена опытом в профессиональной подготовке кадров для правоохранительных органов.
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Новости Беларуси. Искусственный интеллект на страже порядка. Использование виртуальных технологий в борьбе с преступностью обсудили на международной...
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