Совместные учения белорусских и польских спасателей пройдут в июле в Брестской области. Об этом шла речь на рабочей встрече 21-22 февраля в Бресте по реализации проекта международной технической помощи "Безопасность на трансграничной белорусско-польской территории. Укрепление потенциала пожарных и спасательных служб", сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС .



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63719.php

Читать полностью в источнике с фото:





Проект реализуется по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина 2014-2020". Участие в мероприятии приняли представители Брестского и Гродненского областных управлений МЧС , Брестского облисполкома, представительства совместного технического секретариата в Бресте и партнеры из Польши - комендатуры Государственной пожарной службы Подляского воеводства и города Бяла-Подляска.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63719.php

Читать полностью в источнике с фото:





На базе Международного молодежного волонтерского центра юных спасателей-пожарных стороны обсудили сценарий проведения будущих совместных учений. На примере предприятия ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко" они ознакомились с работой персонала по обеспечению пожарной безопасности, оценили действия добровольных пожарных формирований при возникновении чрезвычайных ситуаций и их взаимодействие с подразделениями МЧС.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63719.php

Читать полностью в источнике с фото:





Участники рабочей встречи посетили также ясли-сад №7 в Бресте, где узнали о результатах работы коллектива педагогов по обучению детей основам безопасности жизнедеятельности в рамках проведения фестиваля "Безопасное детство".-0-

Фото УМЧС Брестской области