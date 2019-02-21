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Совместные учения белорусских и польских спасателей пройдут в июле в Брестской области

22.02.2019 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Совместные учения белорусских и польских спасателей пройдут в июле в Брестской области. Об этом шла речь на рабочей встрече 21-22 февраля в Бресте по реализации проекта международной технической помощи "Безопасность на трансграничной белорусско-польской территории. Укрепление потенциала пожарных и спасательных служб", сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63719.php

Совместные учения белорусских и польских спасателей пройдут в июле в Брестской области

Проект реализуется по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина 2014-2020". Участие в мероприятии приняли представители Брестского и Гродненского областных управлений МЧС, Брестского облисполкома, представительства совместного технического секретариата в Бресте и партнеры из Польши - комендатуры Государственной пожарной службы Подляского воеводства и города Бяла-Подляска.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63719.php

Совместные учения белорусских и польских спасателей пройдут в июле в Брестской области

На базе Международного молодежного волонтерского центра юных спасателей-пожарных стороны обсудили сценарий проведения будущих совместных учений. На примере предприятия ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко" они ознакомились с работой персонала по обеспечению пожарной безопасности, оценили действия добровольных пожарных формирований при возникновении чрезвычайных ситуаций и их взаимодействие с подразделениями МЧС.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63719.php

Совместные учения белорусских и польских спасателей пройдут в июле в Брестской области

Участники рабочей встречи посетили также ясли-сад №7 в Бресте, где узнали о результатах работы коллектива педагогов по обучению детей основам безопасности жизнедеятельности в рамках проведения фестиваля "Безопасное детство".-0-

Фото УМЧС Брестской области

 
Теги: Брест
 
 
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  Совместные учения белорусских и польских спасателей пройдут в июле в Брестской области. Об этом шла речь на рабочей встрече 21-22 февраля в Бресте по реализации...
 
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