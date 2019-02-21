Музыкальный спектакль«Железнодорожный роман» 8 марта

Скорый поезд номер 8-03 отправляется в путь. У всех участников движения своя история.Проводник Яна (ведущая и певица Яна Назарова) и машинист Влад (музыкант Владислав Филиппов) мечтают стать артистами. В пути они встречают известного продюсера (шоумен Игорь Пашечко), который предлагает Яне артистическую карьеру. Но для этого ей нужно отказаться от своей работы и дружбы с Владом...



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Проводник Ира (актриса и певица Ирина Пашечко) готовится к свадьбе с Юрой (певец Юрий Харевич), но неожиданно на одной из станций в вагон заходит ее бывший парень Сергей (музыкант Сергей Дутчик), который хочет вернуть любимую обратно...Проводник Лена (певица и ведущая Елена Надольская) беззаветно влюблена в популярного певца Григория Лалалаева (музыкант Игорь Муха) и даже не мечтает о встрече с ним.



Может ли она представить, что совсем скоро Григорий станет пассажиром ее вагона? Но за свою любовь ей придется побороться с надменной красавицейВиолеттой (скрипачка Наталья Руцкая), пассией Григория...Живое участие в дорожных перипетиях принимают пассажиры (шоу-балет КВАДИ бэнд), а все сложные ситуации и спорные вопросы подчиненных и пассажиров решает начальник поезда –остроумная и умудренная опытом Вера Николаевна (артист-пародист Николай Колосей).



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Но вдруг рядом с ней появляется итальянский модельер Роберто Базиони (певец Александр Крутиков), который предлагает Вере стать лицом его новой коллекции...Какой выбор сделают наши герои?



Что важнее –голос разума или шепот сердца? Приходите и узнайте на премьере музыкальной романтической комедии «Железнодорожный роман»!В спектакле прозвучат песни из репертуара Г. Лепса, В. Меладзе, И. Дубцовой, группы «ВИА ГРА», Лолиты, А. Пугачевой, Леонида Агутина и других известных исполнителей.



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