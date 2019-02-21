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Музыкальный спектакль«Железнодорожный роман» 8 марта
22.02.2019 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
Скорый поезд номер 8-03 отправляется в путь. У всех участников движения своя история.Проводник Яна (ведущая и певица Яна Назарова) и машинист Влад (музыкант Владислав Филиппов) мечтают стать артистами. В пути они встречают известного продюсера (шоумен Игорь Пашечко), который предлагает Яне артистическую карьеру. Но для этого ей нужно отказаться от своей работы и дружбы с Владом...
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