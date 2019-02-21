Продажи новых автомобилей в мире: итоги 2018 года

Аналитики компании JATO обнародовали итоги продаж новых автомобилей в мире, основываясь на статистике 54 крупнейших рынков. Согласно данным JATO, продажи в прошлом году составили немногим более 86 миллионов автомобилей — лишь на 0,5% меньше, чем годом ранее.



Инфографика: JATO

Небольшое проседание мирового рынка обусловлено небольшим (на 2,8%) падением продаж на китайском рынке, который по-прежнему лидирует с гигантским отрывом от всех остальных — в прошлом году в Поднебесной реализовано 28,08 млн машин, а это, между прочим, более 30% всех глобальных продаж! Продажи в Европе и США, следующие за Китаем, куда скромнее — «всего» 17,7 и 17,3 млн автомобилей соответственно. Заметно вырос спрос в Индии и России, где покупателей нашли 3,92 млн (+9%) и 1,8 млн (+13%) автомобилей соответственно.



Инфографика: JATO

Продолжает расти популярность SUV и кроссоверов — за минувший год их доля в общей структуре продаж выросла на 7%, составив 36,4% (29,77 миллиона автомобилей). Что касается брендов, то тут рейтинг возглавляет Toyota (8,09 млн единиц), существенно опережающая Volkswagen (6,74 млн) и Ford (5,3 млн). Geely — на 17 месте.

Среди моделей звание мирового бестселлера по данным JATO досталось семейству пикапов Ford F-серии (чуть более миллиона проданных единиц), которые в основном покупают в США. На втором месте находится Toyota Corolla (934 тысячи машин), за которой следует Honda Civic (812 тысяч).