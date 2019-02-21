«Определенный осадок есть». Форвард БАТЭ - о дуэли с «Арсеналом» в Лиге Европы

Нападающий БАТЭ Неманья Милич после ответного матча с «Арсеналом» на стадионе «Эмирейтс» признался, что даже при счете 0:2 команда продолжала верить в успех, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.



Фото: uefa.com

— Мы прекрасно понимали, с кем играли. Дальше идет более классная команда с более сильными исполнителями. Было здорово победить на «Борисов-Арене», но сегодня «Арсенал» оказался лучше. Определенный осадок есть, впрочем, ничего страшного, полагаю, не произошло. Теперь начнем готовиться к следующим поединкам.

Конечно, мы мечтали выступить удачнее, создать сопернику крупные проблемы. Однако в таких матчах очень нужно везение. К сожалению, мы быстро пропустили в результате автогола, а вскоре чуть не забил Стас Драгун. Восстанови мы равновесие, возможно, события развивались бы по-иному. Хотя что сейчас о том рассуждать… В любом случае, стоит порадоваться факту прохода БАТЭ в 1/16 финала Лиги Европы, полученному опыту противостояния гранду английского футбола.

Когда счет стал 0:2, и я, и остальные ребята продолжали верить в общий успех. Но нам было трудно серьезно прибавить, поскольку находимся далеко не в оптимальных физических кондициях. Желания переломить ситуацию имели много — увы, этого оказалось недостаточно, — сказал Милич.