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Готовимся к заторам: часть улицы Янки Купалы перекроют до мая, на Богдановича ограничат движение

22.02.2019 11:05 — Разное | Tut.by  
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Утром 23 февраля в Минске ограничат движение транспорта на участке улицы Богдановича: от моста над Свислочью до улицы Заборского (перекресток возле Суворовского училища). В этом месте будут заменены сети и расширена проезжая часть. Работы продлятся до 5 мая. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик.


— На этом участке будут заменены все сети: теплотрассы, газопроводы, телефонные, а также ливневая канализации — благодаря чему решится вопрос со скоплением воды во время дождей. После выполнения этих работ будем заниматься проезжей частью: на Богдановича будет добавлена еще одна полоса для движения — их станет шесть, — рассказал Александр Ярошик.

Из-за запланированных работ движение транспорта по улице Богдановича на этом участке будет осуществляться по одной полосе для каждого направления. При этом проезды на улицы Купалы и Сторожевскую с Богдановича и в обратном направлении будут закрыты.

— Самое проблемное место: перекресток Купалы и Богдановича — под ним проходят все сети, которые только есть в городе, при этом они магистральные. На участках старого города такое бывает. Поэтому заменить сети закрытым способом ввиду их обильности и диаметров невозможно. Только кабели телефонной связи будем менять методом проколов. Такие сложные узлы нечасто приходится распутывать, но это нам по силам, — пояснил Ярошик.

Ремонт на перекрестке будет вестись в четыре этапа, перепускать движение транспорта в этом месте будут буквально по полосам, и все сети будут последовательно меняться.

Сейчас уже идут работы по подпорной стенке (вдоль бывшей 2-й больницы) — ее заменят, переоблицуют и сдвинут ближе к бывшим зданиям больницы. Из-под зоны уширения вынесены все сети под зону будущего тротуара, устроены новые опоры, разобрано покрытие тротуара.

— Мы понимаем, что проведением ремонта с применением ограничения движения и сужения полос причиним массу неудобств водителям и местным жителям, но, к сожалению, с сохранением полноценного движения эти работы провести нельзя. Все, что мы можем сделать — ускорить сроки их проведения, мы сократили их на сколько смогли. Закончатся работы 5 мая, хотя проектный срок строительства больше чем в два раза.

Работы генподрядчиком по ремонту улицы и замене теплотрассы будут вестись круглосуточно, уже разработаны ежедневные графики.

Как будут ходить автобусы и троллейбусы с 23 февраля по май?

 
Теги: Минск
 
 
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Утром 23 февраля в Минске ограничат движение транспорта на участке улицы Богдановича: от моста над Свислочью до улицы Заборского (перекресток возле Суворовского...
 
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