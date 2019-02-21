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Не только мы считаем Глеба легендой. Фаны "Арсенала" устроили ему овацию на "Эмирейтс"

22.02.2019 10:58 — Разное | Партизан  
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Футболист потом сильно всех благодарил.

Не только мы считаем Глеба легендой. Фаны "Арсенала" устроили ему овацию на "Эмирейтс"
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Выхода экс-игрока «Арсенала» ждали многие. И на 58-й минуте Алексей Бага сжалился над публикой. Спустя почти 11 лет после ухода из лондонского клуба некогда звезда «канониров» снова засияла на знакомом газоне.


Комментатор справедливо отметил: так сильно трибуны не аплодировали даже своему Сократису, выпущенному Эмери парой минут ранее.

Видео исторического момента:


После матча белорус записал специальное видео для соцсетей «Арсенала», где в сумме оно набрало уже почти 300 тысяч просмотров. «Ребята, привет. Спасибо за все, невероятная атмосфера. Спасибо большое за поддержку, я никогда не забуду этого. «Арсенал» навсегда в моем сердце. Спасибо, ребята, и удачи», – сказал Глеб.


В твиттере Глебу в ответ признавались в любви. А в комментариях в инстаграме чаще всего встречалось одно и то же слово. Да – это слово «Легенда». Сам «Арсенал» тоже был рад снова видеть Алекса в северном Лондоне.
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Всё-таки у Глеба и «канониров» очень красивая история.

 
 
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