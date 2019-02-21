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Не только мы считаем Глеба легендой. Фаны "Арсенала" устроили ему овацию на "Эмирейтс"
Футболист потом сильно всех благодарил.
Выхода экс-игрока «Арсенала» ждали многие. И на 58-й минуте Алексей Бага сжалился над публикой. Спустя почти 11 лет после ухода из лондонского клуба некогда звезда «канониров» снова засияла на знакомом газоне.
Комментатор справедливо отметил: так сильно трибуны не аплодировали даже своему Сократису, выпущенному Эмери парой минут ранее.
Видео исторического момента:
После матча белорус записал специальное
В твиттере Глебу в ответ признавались в любви. А в комментариях в инстаграме чаще всего встречалось одно и то же слово. Да – это слово «Легенда». Сам «Арсенал» тоже был рад снова видеть Алекса в северном Лондоне.
#1#
Всё-таки у Глеба и «канониров» очень красивая история.
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Футболист потом сильно всех благодарил.
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