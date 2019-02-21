видео для соцсетей «Арсенала», где в сумме оно набрало уже почти 300 тысяч просмотров. «Ребята, привет. Спасибо за все, невероятная атмосфера. Спасибо большое за поддержку, я никогда не забуду этого. «Арсенал» навсегда в моем сердце. Спасибо, ребята, и удачи», – сказал Глеб. После матча белорус записал специальноедля соцсетей «Арсенала», где в сумме оно набрало уже почти 300 тысяч просмотров. «Ребята, привет. Спасибо за все, невероятная атмосфера. Спасибо большое за поддержку, я никогда не забуду этого. «Арсенал» навсегда в моем сердце. Спасибо, ребята, и удачи», – сказал Глеб.









В твиттере Глебу в ответ признавались в любви. А в комментариях в инстаграме чаще всего встречалось одно и то же слово. Да – это слово «Легенда». Сам «Арсенал» тоже был рад снова видеть Алекса в северном Лондоне.

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Всё-таки у Глеба и «канониров» очень красивая история.